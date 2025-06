Reggina: la situazione contrattuale dell’attuale organico

Serie D assai probabile, serie C una minima speranza. La Reggina attende intanto per capire quello che accadrà nella giornata di domani, termine ultimo per l’iscrizione ai campionati professionistici. Da tempo si parla di tante società in difficoltà, vedremo quali saranno quelle che addirittura non arriveranno neppure alla presentazione dei documenti e questo, lo ripetiamo per l’ennesima volta, aprirebbe la strada alle riammissioni e non ai ripescaggi.

Probabilmente, dopo aver avuto un quadro della situazione più chiaro, si potranno definire questione tecnica, con Trocini e un accordo ancora da definire e rinnovi di contratto. Ad oggi la situazione è questa:

Calciatori in scadenza al 30 giugno 2026 – Adejo, Barillà, Druetto, Girasole, Giuliodori, Laaribi, Lagonigro, Perri, Porcino, Ragusa, Simonetta.

Calciatori in scadenza al 30 giugno 2025 – Aluisi, Barranco, Capomaggio, Cham, Curiale, Dall’Oglio, De Felice, Grillo, Ingegneri, Lazar, Martinez, Ndoye, Provazza, Renelus, Rosseti, Salandria, Urso.

Fine prestito – Vesprini, Forciniti

Rientrano dal prestito: Druetto e Simonetta