Reggina-Siracusa: le formazioni ufficiali. Zero sorprese, torna Rotulo titolare
Fischio di inizio del match fissato per le 14,30
29 Novembre 2026 - 13:34 | Redazione
Agli ordini del signor Radovanovic della sezione di Maniago, coadiuvato dai guardalinee Patat della sezione di Tolmezzo e Nkenkeu Teulem della sezione di Parma, Reggina e Siracusa scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Piras, Bruno, Runza, Specker, Laaribi, Rossetti, Palmieri, Porcino, Alma. Allenatore: Marchionni.
SIRACUSA: Creuso, De Caro, Costanzo, Baudo, Boulahia, Dalloro, Orlando, Cacciola, Giacomarro, Forti, Negro. In panchina: Tisato, Di Stefano, Fontanelli, Lulli, Milazzo, Aurino, Pistone, Gigante, Ndiaye. Allenatore: Cacciola (squalificato, in panchina Spina).
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