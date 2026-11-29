Massimo Mucciola e Antonio Palattella, portacolori della Lega Navale Italiana di Reggio Calabria Sud, conquistano il titolo e si qualificano di diritto per il Mondiale in Sudafrica

Massimo Mucciola e Antonio Palattella hanno conquistato il titolo nazionale a coppie al termine di tre giornate di gara, dal 26 al 28 novembre 2026, sulle spiagge di Condofuri Marina. La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Reggio Calabria e di Condofuri, dal CONI e dalla Guardia Costiera, ha riunito 144 atleti, per un totale di 72 coppie provenienti da tutta Italia e qualificate attraverso i rispettivi campionati regionali.

In testa alla classifica fin dalla prima prova, Mucciola e Palattella hanno ottenuto due primi posti e un quinto nei rispettivi settori. Hanno chiuso con 7 penalità e 4.881 punti effettivi, il punteggio più alto della manifestazione, decisivo a parità di penalità. Al secondo posto si sono classificati Luca Zuppello e Omar Zuttion del Friuli Surf Casting Team, con 4.104 punti, seguiti da Antonio Addotta e Stefano Guido dell’Italiano Fishing Club, con 4.067 punti.

Il tricolore e il gruppo pesca della Lega Navale

Il titolo nazionale conferma la forza del gruppo pesca della Lega Navale Italiana di Reggio Calabria Sud, già vincitore del campionato provinciale di surfcasting 2026 nella classifica per società. Per Massimo Mucciola, atleta e presidente della sezione, il tricolore si aggiunge all’argento mondiale conquistato quest’anno in Sardegna con la Nazionale italiana di surfcasting, di cui ha fatto parte in qualità di Vice Commissario Tecnico. In quell’occasione gli azzurri si sono laureati vicecampioni del mondo.

Le tre prove di Condofuri Marina hanno fatto registrare numerose catture. Tutti gli esemplari sono stati rilasciati in mare secondo la formula del catch and release.

Grazie al primo posto, Mucciola e Palattella rappresenteranno di diritto l’Italia al Campionato del Mondo in Sudafrica. Il commissario tecnico sceglierà le altre due coppie della rappresentativa azzurra tra quelle classificate nelle prime dieci posizioni.