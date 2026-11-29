Nove contenitori a pochi metri dalle finestre delle case al piano terra. La segnalazione a CityNow: 'Rifiuti abbandonati, rumori notturni e parcheggi sottratti ai residenti'

Prende forma il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, ma il posizionamento dei cassonetti stradali fa già emergere le prime criticità. A segnalare una situazione di disagio alla redazione di CityNow è un residente di via Cardinale Portanova, dove nelle ultime 48 ore sono stati collocati nove nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

A destare preoccupazione è soprattutto la scelta del luogo in cui sono stati posizionati i cassonetti, a pochi metri dalle finestre di alcune abitazioni al piano terra.

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Nove cassonetti davanti alle abitazioni

La segnalazione riguarda il tratto di via Cardinale Portanova all’altezza del civico 55. Secondo quanto riferito dal lettore, i nove contenitori carrellati sono stati sistemati uno accanto all’altro lungo un tratto di strada in discesa, a circa dieci metri dalle finestre delle abitazioni e in prossimità di un attraversamento pedonale.

Una collocazione che, secondo il residente, avrebbe compromesso l’accesso al marciapiede e ridotto sensibilmente il numero di parcheggi a disposizione degli abitanti della zona.

A preoccupare è anche la sicurezza, considerata la pendenza della strada e la vicinanza dei contenitori alle auto in sosta.

Rifiuti abbandonati e rumori durante la notte

A distanza di poche ore dal posizionamento dei nuovi cassonetti, sarebbero emersi ulteriori problemi legati alle modalità di conferimento dei rifiuti.

«Nel giro di poche ore la postazione è già diventata un punto di scarico indiscriminato di rifiuti non differenziati e ingombranti, anche da parte di furgoni e auto di passaggio, soprattutto nelle ore notturne», racconta il lettore.

Il residente lamenta la presenza di cassonetti stracolmi, rifiuti sparsi sull’asfalto e continui rumori notturni, che impedirebbero il riposo delle famiglie e dei bambini che vivono nelle abitazioni più vicine. Una situazione che chiama in causa non soltanto la scelta delle postazioni, ma anche il comportamento di chi continua a conferire i rifiuti in maniera non conforme.

Nuova raccolta differenziata a Reggio, l’importanza della scelta delle postazioni

Come raccontato da CityNow, da circa una settimana gli operatori di Ecologia Oggi sono impegnati nel posizionamento dei nuovi cassonetti stradali per la raccolta differenziata. Le operazioni hanno interessato inizialmente i quartieri di Vito, Santa Caterina e San Brunello, per poi proseguire verso Tremulini.

Si tratta di uno dei passaggi della riorganizzazione del servizio di igiene urbana voluta dall’amministrazione Cannizzaro, sulla quale si attendono nei prossimi giorni comunicazioni ufficiali. In questa fase di transizione, particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla distribuzione dei cassonetti sul territorio, tenendo conto della conformazione delle strade, della sicurezza, della viabilità e della vicinanza alle abitazioni.

L’obiettivo di migliorare la pulizia della città e rendere più efficiente la raccolta dei rifiuti deve infatti conciliarsi con la qualità della vita dei residenti.

La segnalazione di via Cardinale Portanova rappresenta, in tal senso, uno spunto per verificare l’adeguatezza delle postazioni individuate ed eventualmente valutare soluzioni alternative, prima che il nuovo sistema di raccolta entri pienamente a regime.