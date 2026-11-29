Un manifesto politico per superare gli schieramenti tradizionali e le ambizioni personali. Turismo, infrastrutture, viabilità e tributi locali tra le priorità per il futuro della città

Andare oltre gli schieramenti politici tradizionali, mettere da parte le ambizioni personali e costruire un progetto amministrativo partendo dalle reali esigenze del territorio. Nasce con questi obiettivi Villa OLTRE, una proposta politica che punta ad aprire un confronto sul futuro di Villa San Giovanni.

L’iniziativa, promossa da un gruppo di cittadini, prende forma attraverso un manifesto pubblico che pone al centro del dibattito la necessità di individuare un programma di mandato prima ancora di definire coalizioni e candidati alla carica di sindaco.

Prima i programmi, poi i nomi

L’obiettivo non è quello di rinnegare le singole appartenenze politiche, ma di superare le logiche partitiche quando queste rappresentano un ostacolo al raggiungimento di obiettivi comuni.

Secondo i promotori, il dibattito politico cittadino sembra oggi concentrarsi maggiormente sui possibili candidati a sindaco piuttosto che sulle proposte per il territorio. Un metodo ritenuto poco rispondente alle esigenze della comunità villese.

La priorità è dunque costruire una condivisione programmatica attorno alla quale far nascere una coalizione capace di garantire alla città un governo stabile, duraturo e credibile.

Le critiche all’attuale amministrazione

Nel manifesto non mancano riferimenti critici all’operato dell’attuale amministrazione comunale. I promotori evidenziano quello che ritengono essere un progressivo distacco tra amministratori e cittadini, accompagnato da difficoltà nella gestione della cosa pubblica.

Tra gli esempi citati figura la gestione dei tributi locali, con ricadute economiche sulle famiglie e sulle attività produttive. A finire sotto la lente anche le scelte relative ad alcuni progetti infrastrutturali storicamente condivisi da forze politiche di diversa estrazione.

Dal porticciolo turistico al Ponte sullo Stretto: le priorità

Diversi i temi individuati da Villa OLTRE per il futuro della città. Tra questi:

La valorizzazione turistica del territorio attraverso la definizione del progetto del porticciolo turistico;

L’attuazione del piano spiaggia;

L’applicazione del piano urbano del traffico, già approvato;

La predisposizione di un piano dei parcheggi;

Il completamento delle opere previste dal decreto di emergenza ambientale;

La tutela del territorio rispetto all’ipotesi di un porto a sud;

La salvaguardia degli interessi dei cittadini in caso di realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Particolare attenzione viene riservata anche alla necessità di restituire ai villesi spazi pubblici, luoghi di aggregazione e opportunità socioculturali.

Tributi equi, servizi e sostegno alle famiglie

Un altro punto centrale del manifesto riguarda le politiche sociali e fiscali. La proposta punta alla definizione di un sistema tributario più equo, accompagnato da misure di sostegno alle famiglie meno abbienti e alle attività produttive.

Secondo i promotori, all’aumento della pressione tributaria registrato negli ultimi anni non sarebbe corrisposto un adeguato miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

Villa OLTRE, l’appello alle forze civiche e politiche

Il progetto punta a coinvolgere esperienze, competenze ed energie provenienti dal mondo civico e politico, anche al di fuori dei confini cittadini. L’intento è quello di recuperare la fiducia degli elettori attraverso impegni concreti e realizzabili.

«Andiamo OLTRE, puntiamo al coinvolgimento civico e partitico attraverso la definizione di un programma e di obiettivi realizzabili senza scrivere il libro dei sogni», si legge nel manifesto.

Una proposta che apre il confronto politico sul futuro di Villa San Giovanni, mettendo al centro i contenuti prima dei nomi, con l’ambizione dichiarata di mettere la città prima di tutto.