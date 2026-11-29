Reggina-Siracusa: nonostante la pioggia il manto erboso del Granillo si presenta in ottime condizioni – FOTO
Sopralluoghi delle due squadre, prima del consueto riscaldamento
29 Novembre 2026 - 13:32 | Redazione
La pioggia ha accompagnato il prepartita di Reggina-Siracusa, sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone I, in programma allo stadio Oreste Granillo.
Nonostante le precipitazioni che hanno interessato la città, il terreno di gioco dell’impianto reggino appare in ottime condizioni. Il manto erboso si presenta uniforme e, almeno a un primo esame visivo, non sembra risentire particolarmente del maltempo.
Una buona notizia per entrambe le squadre, soprattutto per gli amaranto e la qualità dei propri calciatori. Reggina e Siracusa potranno affrontarsi su un terreno apparentemente in grado di garantire una regolare circolazione del pallone. Fischio d’inizio fissato alle ore 14:30.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie