A Roma l’ultimo saluto all’ex capo della Polizia, nato a Reggio Calabria. Mattarella sarà presente alle esequie. Le indagini, le lettere e l’hard disk al centro degli accertamenti.

L’omaggio delle istituzioni, il dolore dei familiari e tanti interrogativi ancora senza risposta. È stata aperta nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma, la camera ardente di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia originario di Reggio Calabria, trovato senza vita lo scorso 21 novembre nella sua proprietà in Toscana.

La camera ardente, allestita nella giornata di sabato 28 novembre, resterà aperta anche oggi, domenica 29 novembre, in forma privata per volontà della famiglia.

Sono numerose le personalità del mondo politico e istituzionale che in queste ore hanno reso omaggio all’ex prefetto. Tra loro il capo della Polizia Vittorio Pisani, gli ex ministri dell’Interno Luciana Lamorgese e Angelino Alfano, Gianni Letta e l’ex comandante del Ros dei Carabinieri Mario Mori.

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Domani i funerali a Roma, presente Mattarella

I funerali di Gianni De Gennaro si terranno lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma.

Non saranno funerali di Stato, ma alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

L’Italia si prepara così a salutare uno dei protagonisti della storia investigativa e istituzionale degli ultimi decenni, mentre la magistratura continua a indagare sulle circostanze della sua morte.

Il suicidio e gli interrogativi ancora senza risposta

A distanza di oltre una settimana dal ritrovamento del corpo, resta da chiarire il contesto in cui è maturata la decisione dell’ex capo della Polizia di togliersi la vita.

I primi risultati dell’autopsia, eseguita presso l’istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, confermano la ricostruzione del suicidio. Non sarebbero emerse lesioni riconducibili all’intervento di altre persone.

Restano tuttavia da completare ulteriori accertamenti, tra cui quelli tossicologici.

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Un’ipotesi investigativa che, allo stato attuale, non dimostra responsabilità di terzi, ma che dovrà consentire di approfondire le circostanze che hanno preceduto la morte dell’ex prefetto.

L’inchiesta sui depistaggi della strage di via D’Amelio

La morte di De Gennaro è arrivata in una fase particolarmente delicata della sua vicenda giudiziaria.

L’ex capo della Polizia era infatti indagato dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito della nuova inchiesta sui presunti depistaggi delle indagini relative alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, nella quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

I magistrati stavano approfondendo il possibile ruolo di De Gennaro nelle vicende investigative successive alla strage.

E proprio la vicinanza temporale tra gli sviluppi dell’inchiesta e il suicidio rappresenta uno degli elementi di maggiore attenzione. Non è stato tuttavia accertato un rapporto causale tra le due vicende.

Le ultime lettere e l’hard disk al centro delle indagini

Particolare attenzione è riservata alle lettere lasciate da De Gennaro prima della morte e all’hard disk ritrovato nella sua proprietà in Toscana, un dispositivo informatico che gli investigatori avevano cercato nel corso delle precedenti perquisizioni.

Nella lettera resa nota dal Corriere della Sera, l’ex capo della Polizia ha rivendicato la correttezza del proprio operato e la fedeltà alle istituzioni, respingendo le accuse che gli venivano mosse.

Secondo quanto da lui scritto, il dispositivo conterrebbe documenti e riscontri relativi a circa quarant’anni di attività professionale.

Sarà l’analisi del materiale informatico a stabilire se al suo interno siano presenti elementi rilevanti per le indagini. Si prospetta, inoltre, un coordinamento tra le Procure coinvolte sotto la supervisione della Direzione nazionale antimafia.

Intanto la famiglia ha chiesto che il documento destinato alla divulgazione venga reso pubblico integralmente, nel rispetto delle prerogative della magistratura, mantenendo invece riservate le lettere di carattere personale.

Le origini reggine e una carriera ai vertici dello Stato

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, Gianni De Gennaro aveva 78 anni. Entrato in Polizia nel 1973, ha dedicato gran parte della propria carriera al contrasto della criminalità organizzata.

Per anni ha collaborato con Giovanni Falcone, occupandosi di importanti indagini internazionali contro Cosa nostra.

Direttore della Dia, capo della Polizia dal 2000 al 2007, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e sottosegretario nel governo Monti, De Gennaro ha ricoperto alcuni degli incarichi più delicati dell’apparato istituzionale italiano. È stato anche presidente di Finmeccanica.

Una lunga carriera iniziata lontano dai palazzi del potere romano, nella città dello Stretto.

Domani sarà il giorno dell’ultimo saluto. Per le risposte agli interrogativi sollevati dalla sua morte bisognerà attendere gli esiti delle indagini.