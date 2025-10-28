Reggina: il pensiero di Torrisi su voglia e fame. Poi l’esempio della Ferrari…

Mister Torrisi nel corso dell’intervento a radio Febea, ha avuto modo di parlare anche di caratteristiche e obiettivi, rispetto a quello che deve essere il percorso della Reggina:

“In questo momento non dobbiamo guardare l’avversaria e la classifica ma solo fare punti, punti e punti. Questo obiettivo non può essere ostacolato dall’avversaria o dalla trasferta. Bisgona rispettare tutti, ma davanti a noi avremo un nemico da abbattere a tutti i costi. Si deve arrivare a dicembre cerando di fare più punti possibili, dobbiamo arrivare nel girone di ritorno con la possibilità di aggredire il campionato e cercare poi di raggiungere il nostro obiettivo.

In questo momento è necessario avere fame, voglia, siamo una squadra che dobbiamo rincorrere e dobbiamo magari mettere da parte il bel gioco. La Reggina ha dimostrato a San Cataldo che con un atteggiamento operaio ha portato il risultato a casa, abbiamo pareggiato la fame, l’intensità e la cattiveria degli altri: una Ferrari in garage è bella da vedere, ma senza benzina non fa strada rispetto alla 500″.