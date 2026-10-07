Reggina-Vibonese: la società annuncia il primo sold out in un settore del Granillo

La sfida è ancora a diversi giorni di distanza, ma la tifoseria ha già iniziato a rispondere. La prevendita per Reggina-Vibonese, in programma domenica 11 ottobre, è partita con largo anticipo e il pubblico amaranto ha dato subito un segnale importante. Secondo quanto comunicato dalla società, infatti, è già sold out la Tribuna Ovest Laterale, primo settore ad aver esaurito i tagliandi disponibili.

Una risposta che conferma l’attesa per una gara dal peso specifico importante. La Reggina arriva all’appuntamento da prima in classifica e dopo aver subìto la prima sconfitta in campionato, mentre la Vibonese insegue a soli due punti. Un derby che, nonostante sia ancora nella prima parte della stagione, mette in palio punti pesanti e promette una cornice di pubblico significativa.

Prima, però, c’è la Coppa Italia

Prima di pensare alla Vibonese, gli amaranto devono concentrarsi sull’impegno di Coppa Italia contro la Nuova Igea, valido per i trentaduesimi di finale. Per la squadra di Marchionni sarà soprattutto l’occasione per fornire una risposta immediata dopo la prima battuta d’arresto stagionale, arrivata sul campo del Trapani. Una sconfitta inattesa dopo un avvio praticamente perfetto e che ha interrotto la serie positiva della Reggina. Nessun allarme, ma la necessità di ripartire subito sì.

Contro la Nuova Igea serviranno quindi una scossa e un pronto riscatto, utili per ritrovare fiducia, morale e continuità. Anche per cancellare rapidamente dalla testa dei tifosi quello che, almeno per il momento, resta un incidente di percorso. Poi sarà nuovamente campionato. E il Granillo, a giudicare dai primi numeri della prevendita, sembra già pronto.