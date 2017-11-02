Un reggino conquista il titolo di Campione Italiano della FISDIR
Il tennista reggino del Circolo Tennis Crucitti conquista per il nono anno consecutivo il titolo di Campione Italiano FISDIR nel Master maschile
02 Novembre 2017 - 08:55 | di Eva Curatola
Tennis Player Preparing to Serve --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Grande soddisfazione per l’atleta Catalano Antonello, allenato dal Circolo Tennis Crucitti che conquista il titolo di Campione Italiano per il nono anno consecutivo organizzati dalla FISDIR Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali .Nel Master Maschile Catalano Antonello si è imposto su Carlo Brignoni. I due finalisti hanno vinto il Torneo di doppio maschile contro la coppia Mottura-Zonta.
Nel Master Femminile Ana Xheka vince la finale su Giulia Sgoifo.
Infine nella categoria C21 Emanuele Bezzi si è imposto su Gabriele Vietri e nel Minitennis vince Giuse Calapano su Del Lepre.
Dopo questo prestigioso risultato Antonello continuerà ad allenarsi per poter giocare non solo i tornei della sua categoria , ma esprimersi in maniera dignitosa con i cosiddetti “normodotati ” dove già con la Federazione Italiana Tennis é un 4/3.
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