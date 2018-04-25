Domenica 22 Aprile presso il palazzetto dello sport palestra Borgo Ulivia di Palermo, si è svolto il primo Campionato Interregionale di lotta stile libero’’ Trofeo Matteo Scuderi’’ , la gara è stata organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam settore Lotta, riservata alle classi Esordienti A e B Maschili e Femminili, Cadetti e Juniores Maschili e Femminili, per l’occasione sono stati allestiti due tappeti per 80 atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, che si sono contesi un posto sul podio.

La finale negli 86 kg contro Gabriele Battaglia

Manuel Antonino Condo’ tesserato con la Fortitudo 1903 R.C. del Presidente Prof. Giuseppe Pellicone ed allenato dal M.d.s. Saverio Neri, Condo’ Vice Campione Italiano Juniores di quest’anno, tornato da poco da un raduno collegiale con la Nazionale Italiana svoltasi a Faenza, si è presentato sul materassino fisicamente ben preparato ed in possesso di una tecnica sempre piu’ raffinata, dimostrando la determinazione ed intelligenza di affrontare qualsiasi avversario, cimentandosi in questa gara negli 86 kg, ha incontrato un altro Vice Campione Italiano Cadetti 2016 Gabriele Battaglia della Società Accademia Scuderi( Pa) quest’ultimo combattendo in casa , favorito è sostenuto a gran voce, dai propri compagni è dai tifosi locali , il match visto lo spessore dei due lottatori hanno iniziato a studiarsi, dapprima equilibrato , poi il percorso si è caratterizzato da un paio di affermazione di colpi tecnici da entrambi, l’incontro si concludeva al termine della seconda ripresa dei 6 minuti con il punteggio di 12-9 a favore del lottatore Reggino Condo’, conquistando meritatamente il primo posto del podio, a seguire all’angolo del tappeto è dare i giusti consigli il papa’ Maestro Demetrio Condo’.

Prossimo impegno agonistico che vedra’ impegnato l’atleta della Fortitudo Manuel Antonino Condo’, ai Campionati Italiani Universitari che si svolgeranno a Campobasso il 19 di Maggio.