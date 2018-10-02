Orgoglio, soddisfazione e un pizzico di rimpianto. Il reggino Cristian Bilardi, in arte Mowgli, ha partecipato al Red Bull BC One World Final, la più importante competizione di breakdance “uno contro uno” del mondo.

Trenta i B-Boy provenienti da ventotto Paesi che dal 27 al 29 settembre si sono sfidati all’Hallenstadion di Zurigo in una sfida adrenalinica.

Mowgli, in passato intervistato ai nostri microfoni, è andato vicino al sogno mondiale fermandosi ai quarti di finale contro Wolfer: “Ho passato le prime selezioni, 32 b-boy di livello altissimo provenienti da tutto il mondo. Già passarle per me è stato un bel traguardo. E’ stata una bella battle, è andata meglio al mio avversario ma sono ugualmente soddisfatto. Prossimo impegno sarà l”Undisputed, una competizione che vedrà gareggiare i migliori b-boy del mondo che hanno vinto i tornei più importanti”, ha spiegato Bilardi ai microfoni di Studio Aperto, il tg di Italia Uno.

QUI IL VIDEO dell’intervista realizzata da Studio Aperto.

Il 2018 rimane un anno da incorniciare per il talento reggino, che tra le diverse competizioni alle quali ha partecipato ha vinto la prima edizione italiana del Red Bull Dance Your Style, evento dedicato alla street dance e momento finale di On Dance, il festival milanese sulla danza diretto da Roberto Bolle.