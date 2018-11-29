Come sempre il campione del Rogolino’s Dream Team Reggio Calabria, dopo un periodo di inattività e stop dalle competizioni, dimostra tutto il suo talento e forza conquistando una meritatissima medaglia d’argento nella coppa Italia di lotta stile libero 2018 categoria 61kg svoltasi a Livorno, conducendo una gara esemplare sconfiggendo tutti i suoi avversari con tecnica e tattica da vero fuoriclasse, cedendo solo nella finale contro il forte e promettente atleta partenopeo Guarino Virgilio.

Alla manifestazione presente in qualità di arbitro nazionale anche Francesco Rogolino ex campione Italiano di lotta libera e allenatore del settore lotta del Rogolino’s Dream Team.

Il presidente e coach Carmelo Rogolino felicissimo del risultato si congratula con Emanuele, e si augura che questa medaglia faccia da traino a tutti gli atleti del Dream Team, che si allenano presso il box CrossFit Reggio Calabria, in vista delle competizioni future.

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