Il reggino Enzo Pennestrì eletto presidente dell’Associazione italiana gelatieri

L’Assemblea dell’Associazione Italiana Gelatieri ha eletto all’unanimità Enzo Pennestrì ( Reggio Calabria) nuovo Presidente. Vice presidenti saranno il giovane Matteo De Simoni di Bologna e Mirella Fiumanò di Roma. Mario Serani di Antrodoco è il nuovo coordinatore degli Ambasciatori del gelato artigianale italiano nel mondo mentre Emanuele Montana di Roma è il nuovo coordinatore dei Cavalieri del gelato artigianale.

L’Assemblea ha confermato Claudio Pica nella qualità di Segretario Generale. Pica assunto anche la carica di Presidente del Comitato per la valorizzazione del gelato artigianale, come vice sono stati eletti Eugenio Morrone e Marco Angelè.

Enzo Pennestrì è titolare della pluripremiata gelateria “Sottozero” e “Cremeria Sottozero”. Il sistema delle gelaterie “Sottozero” conta 4 laboratori separati. Nel laboratorio principale di Reggio Calabria ha 45 dipendenti. E’ iscritto all’Associazione Italiana Gelatieri dal 1986 , vincitore gelato dell’anno al Sigep 1992. Ambasciatore del gelato artigianale italiano nel mondo. Terzo nella selezione della Coppa del Mondo 2015. Primo alla tappa romana del gelato festival 2015.

Nel corso delle assemblee di categoria tenutesi presso l’Hotel Cavalieri Hilton di Roma, è stata presentata la nuova A.I.Pa.C. (Associazione Italiana Pasticceri e Cioccolatieri) con il Campione del Mondo di Cioccolateria, Sergio Signorini investito della carica di Presidente.

Claudio Pica è stato eletto Segretario Generale della neonata Associazione.