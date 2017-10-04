Una selezione di artisti italiani ed esteri in mostra per il “premio internazionale Berlino, nella Chiesa francese di Friedrichstadt, luogo di prestigio storico e culturale, nel cuore della capitale tedesca, il 23 settembre scorso. Tra gli artisti partecipanti alla video-esposizione (in varie sezioni dedicate a paesaggio, figura, scultura, acquerello, informale, fotografia e video-art), anche Francesco Misuraca di Roccella Jonica (RC).

L’evento curato da Sandro Serradifalco, critico, saggista ed editore, direttore della rivista Effetto Arte e organizzatore della Biennale di Palermo, rappresenta una vetrina internazionale di grande prestigio.

L’opera di Misuraca in mostra a Berlino, molto apprezzata, è “Autoritratto“, inquietante maschera in ferro, una riflessione sull’uomo e su un enigmatico futuro bionico.

«Il ferro è uno dei materiali che prediligo, mi permette molteplici sperimentazioni; duro e duttile al tempo stesso, risponde alla mia ispirazione creativa in questo momento».

Francesco Misuraca impiega inoltre materiali quali gesso, legno, vetroresina, oro e argento; ha creato premi originali per eventi culturali come Roccella Jazz e Tabula Rasa. Suo il progetto Hearsharing: un orecchio in gesso, riprodotto in molte copie, ha viaggiato per il mondo per catturare sensazioni, oltrepassando i limiti della fisicità.

Nel marzo scorso ha partecipato alla Biennale del Mediterraneo, a Palermo; a maggio, alla Bienal de Arte di Barcellona; a giugno al Premio internazionale di Arte contemporanea di Salerno; e a luglio, al Festival Internazionale Deod’Art di Saint Dié des Vosges, vicino Strasburgo.