Il reggino Giandomenico Stilo con i grandi dello sport nazionale

Si è svolta a Pompei, presso il teatro Di Costanzo-Mattiello, la Convention Nazionale di MSA – Manager Sportivi Associati, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della formazione e della gestione sportiva italiana.

L’evento, moderato e presentato dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, ha visto la partecipazione di numerose personalità di rilievo del mondo dello sport e delle istituzioni: Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, la campionessa Novella Calligaris, il presidente del CONI Giovanni Malagò, la ministra Alessandra Locatelli, Lorenzo Dallari e Enzo Siviero.

La cerimonia degli MSA Awards

Durante la giornata di venerdì 24 ottobre si è tenuta la consegna degli MSA Awards, riconoscimenti dedicati a chi, nel mondo dello sport, si è distinto per impegno, competenza e capacità di innovazione.

Tra i protagonisti della cerimonia anche Giandomenico Stilo, delegato per la Calabria di MSA, nonchè direttore del Polo di Studi Online dell’Università e-Campus.

Stilo è salito sul palco per consegnare il premio di Manager dell’anno a Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. “Ringrazio Fabio Pagliara e l’intera famiglia MSA per avermi dato l’onore di premiare Luigi De Siervo, che con dedizione, passione e visione strategica contribuisce alla crescita del nostro sport, rendendolo competitivo non solo in Italia ma anche a livello internazionale“, ha dichiarato nel suo intervento.

L’orgoglio del professionista reggino

Il giorno successivo, Stilo ha condiviso sui social la propria emozione: “Sentirsi chiamare dal direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi, per salire sul palco del teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei e premiare il n.1 della Lega di Serie A davanti a una platea composta dalla ministra Locatelli, dal presidente Malagò, dalla campionessa Novella Calligaris, dal direttore editoriale della Lega di serie A, Lorenzo Dallari, dal Magnifico Rettore Enzo Siviero e da altre autorità è stata una grande emozione. Vedere il nome del mio Polo di Studi Online dell’Università e-Campus ovunque, sui materiali digitali e fisici, compresi i premi, è stato un orgoglio indescrivibile. Sempre insieme al fraterno amico Fabio Pagliara e alla nostra MSA – Manager Sportivi Associati“.

e-Campus e la formazione dei manager sportivi

Il professionista reggino continua a distinguersi per l’impegno anche nella formazione dei futuri

dirigenti del mondo sportivo. Sotto la sua direzione, infatti, E-campus ha recentemente lanciato

il primo corso per Direttore Sportivo di calcio accreditato FIGC, un percorso formativo completo e

riconosciuto, che può essere frequentato interamente online, in modalità sincrona ed asincrona, con

un parterre di relatori di fama nazionale ed internazionale.