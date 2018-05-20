Dopo il premio a Cannes per Dogman, l'attore reggino racconta da Fazio come ha iniziato per caso e il siparietto sulla foto con Di Caprio

L’uomo del momento. Nelle ultime 24 ore, in Italia si è scatenata la ricerca: Marcello Fonte è il personaggio che scatena curiosità e sorpresa, complice la vittoria al Festival di Cannes con la migliore interpretazione nel film ‘Dogman‘ di Matteo Garrone.

Marcello Fonte ospite di Fabio Fazio su Rai1

Ospite di Fabio Fazio nel programma di Rai1 ‘Che tempo che fa‘, Fonte ha raccontato dell’emozione per la vittoria del premio, ricevuto peraltro dalle mani di Roberto Benigni: “Ho pensato ‘è la volta buona che perdo mia mamma’ (ride, ndr) temevo un suo infarto. Il film ha delle parti dure ma parla anche d’amore”, ha spiegato Fonte, mentre il regista Garrone ha ricordato come proprio Benigni, circa 12 anni fa, era stata la prima idea per il ruolo poi affidato all’attore reggino.

“Da piccolo quando ero a casa mia e pioveva sopra le lamiere, chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia”. Così Marcello Fonte ha commentato il premio come miglior attore ricevuto a Cannes, episodio ricordato anche nel corso della trasmissione su Rai1.

EROE PER CASO

“Ho iniziato a fare cinema per caso. Vivevo in un centro sociale, una parte per un film riservata ad un ospite del centro si è liberata causa purtroppo la sua morte. Io curiosavo, seguivo e sapevo più o meno tutte le parti. Ho iniziato cosi, per caso”, ricorda Fonte.

Dall’arrivo a Roma ai primi ruoli

Nel 1999 il suo arrivo a Roma e, coinvolto dal fratello scenografo, partecipa ad uno spettacolo teatrale e si appassiona all’arte della recitazione, interpretando qualche piccolo ruolo nel cinema e nella televisione. Tante le partecipazioni a spettacoli teatrali e quasi il doppio quelle cinematografiche, Fonte ha dato vita anche ad un suo progetto come regista “Asino Vola”.

FOTO CON DI CAPRIO

Simpatico il siparietto legato alla foto scattata in compagnia di Leonardo Di Caprio sul set di Gangs Of New York, girato a Cinecittà da Martin Scorsese. “Nonostante il divieto assoluto ero riuscito a portarmi una macchina fotografica sul set, appena ho visto Di Caprio non ho resistito e ho chiesto di poter scattare una foto in sua compagnia. Ho chiesto quindi ad una persona lì vicino di scattare la fotografia. Di chi si trattava? Daniel Day Lewis, co protagonista del film…”.