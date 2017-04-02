Il reggino Simone Tripodi è campione italiano di lotte greco-romana

Oro per Tripodi, argento e tre bronzi: il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è vice campione d'Italia tra i cadetti

Ennesimo successo del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, che si laurea vice campione d’Italia nella classe cadetti, ai campionati italiani di lotta greco romana svoltisi oggi al PalaEsdra di Arezzo. Risultato raggiunto grazie al titolo italiano conquistato da Simone Tripodi nella categoria fino a 69 kg., che con un percorso entusiasmante ed una netta superiorità sugli atleti incontrati, ha sbaragliato gli avversari salendo sul gradino più alto del podio, alla medaglia d’argento conquistata da Andrea Martino nella categoria fino a 42 kg. ed alle medaglie di bronzo di Carlo Martino nella categoria fino a 46 kg., Davide Maragucci fino a 63 kg. ed Ilarion Petseiunik fino a 100 kg., che con delle prove convincenti sfiorano la finale per il primo e secondo posto. Ottimi piazzamenti di Alfonso Lesci (fino a 50 kg.), Daniele Periti (fino a 76 kg.) e Rocco Cannizzaro (fino a 100 kg.

Successi che fanno eco a quelli ottenuti quindici giorni fa ai campionati italiani di stile libero di Ostia Lido, dove grazie al titolo italiano conquistato da Simone Tripodi, ai terzi posti di Andrea Martino ed Ilarion Petseinuik ed agli ottimi piazzamenti di Carlo Martino, Davide Maragucci e Rocco Cannizzaro, il Gruppo Sportivo conquista il terzo posto assoluto, sfiorando per pochissimi punti il gradino più alto del podio.

I due fine settimana dedicati ai cadetti si concludono quindi con due medaglie d’oro, una d’argento, cinque di bronzo e molti ottimi piazzamenti, grazie ai quali la società di Via Sbarre Superiori ha confermato di essere tra le prime tre società italiane nella lotta, frutto tutto questo dei grandi sacrifici che affrontano quotidianamente i giovani atleti sotto la guida dei tecnici Fabio Spanò ed Ignazio Romanò.