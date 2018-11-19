Reggio, al via il corso gratuito di lingua italiana per georgiani
Il progetto Italiano per Georgiani avvia le lezioni ogni domenica pomeriggio, grazie all'associazione Georgia in Calabria e al locale Zio Fedele
19 Novembre 2018 - 11:05 | di Vincenzo Comi
Continua il progetto “Italiano per Georgiani” con una nuova opportunità per i georgiani residenti a Reggio Calabria.
Dopo oltre un mese di impegno da parte di Gianmarco Crea referente dell’associazione “Georgia in Calabria” è stato possibile avviare un corso di lingua italiana gratuito grazie anche alla collaborazione del locale “Zio Fedele” recentemente aperto.
Il corso di lingua italiana gratuita si terrà tutte le domeniche pomeriggio dalle 15:30 fino alle 18:00 all’interno.
Per info: https://www.facebook.com/AssociazioneGeorgiaInCalabria/
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