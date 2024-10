Reggio, appello per acqua pubblica dell’11 Luglio

È l’appello che “10 idee per la Calabria” lancia in occasione di “Acqua bene comune, azioni pro cittadinanza attiva”, assemblea pubblica aperta che si svolgerà a Reggio

«Deve essere salvaguardata la funzione sociale dell’acqua sottraendola ad ogni logica distruttiva di mercato e profitto. Non vogliamo consentire lo scippo di beni destinati al soddisfacimento di bisogni umani previsti da legge di natura ad una fruizione diffusa. Dunque, chiedono fatti e non semplici parole. E per questo invitiamo la cittadinanza a partecipare, perché la conoscenza del problema è il primo passo per la sua soluzione».

È l’appello che “10 idee per la Calabria” lancia in occasione di “Acqua bene comune, azioni pro cittadinanza attiva”, assemblea pubblica aperta che si svolgerà a Reggio il prossimo 11 luglio, alle ore 17 al “Piccolo auditorium”di via Giusti 1. All’evento, organizzato dallo stesso movimento “10 idee per la Calabria”, da “Altra Calabria” e da “Restiamo umani”, parteciperanno Giovanni Di Leo del “Movimento acqua pubblica comitato 11 giugno” e il vice presidente del Codacons Francesco Di Lieto.