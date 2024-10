Reggio, assegnazione beni confiscati: conferenza di servizi in Prefettura

Il 19 novembre prossimo, con inizio alle ore 10,30, si svolgerà nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, la Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/90 per acquisire le manifestazioni d’interesse per l’assegnazione di 279 unità immobiliari, siti in questo Capoluogo e in alcuni Comuni dell’area metropolitana, definitivamente confiscati alla criminalità organizzata.

PRESENTI

Alla Conferenza parteciperà il Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Prefetto Bruno Frattasi.