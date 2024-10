Reggio, autorizzate dal gen. Cotticelli assunzioni al GOM

Detto fatto, arriva la possibilità di nuove assunzioni per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che grazie a questo importante provvedimento potrà continuare ad operare serenamente in questo periodo dell’anno, particolarmente critico sotto il profilo delle risorse umane da poter impiegare.

Una misura che arriva grazie anche all’intervento del Consigliere regionale Giuseppe Pedá, componente della Commissione regionale Sanitá, che a margine di una visita istituzionale effettuata nei giorni scorsi al GOM aveva segnalato, con una lettera formale al Commissario straordinario alla Sanitá, Gen. Saverio Cotticelli, e pubblicamente alla stampa, la grave carenza di personale tecnico e infermieristico in diversi reparti della struttura reggina, con il rischio di far collassare gran parte dei servizi nei prossimi mesi estivi.

Lo stesso Generale Cotticelli ha subito incontrato il consigliere regionale Pedá invitandolo in data odierna ad una riunione operativa, alla quale ha partecipato anche il direttore Belcastro. Più che soddisfacente l’esito del confronto in quanto dai vertici della Sanitá calabrese sono state disposte importanti misure sul blocco turn over. É stato infatti stilato un documento, indirizzato al direttore amministrativo f.f. del GOM, Francesco Araniti, a firma del Commissario ad Acta Cotticelli, del Sub Commissario, Thomas Schael e del dirigente generale Dipartimento Tutela della Salute, dott. Antonio Belcastro, in cui ‘si ritiene ragionevole aderire alla possibilità di prorogare o costituire rapporti di lavoro a tempo determinato’ nel rispetto di alcune condizioni. Nello specifico, la disponibilità della dotazione organica e delle risorse finanziarie connesse al regime delle assunzioni, definite nel piano triennale del fabbisogno di personale; e l’esatta corrispondenza tra il personale mantenuto in servizio o tra i costituendi rapporti di lavoro a tempo determinato e la disponibilità di posti di identico profilo professionale autorizzati dalla struttura Commissariale.

Struttura Commissariale che, in concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute ha dunque sentito l’esigenza di porre in essere correttivi normativi per mitigare gli effetti del blocco del turn over, nell’ambito del percorso di conversione in legge del DL 30 aprile 2019, n. 35- Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento dei soggetti con i quali costituire nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato le aziende si dovranno attenere a delle precise indicazioni quali: L’utilizzazione delle proprie graduatorie concorsuali, l’utilizzazione delle proprie selezioni di mobilità regionale o infra regionale o l’utilizzazione delle graduatorie concorsuali di altre aziende del Servizio Sanitario Regionale. Tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato potranno essere conservati o costituiti fino al 31 dicembre 2019.