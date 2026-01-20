Il reggino Andrea Battaglia eletto al Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG)

Reggio Calabria, Andrea Battaglia eletto al Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), come componente della Commissione Esteri, Integrazione, Mobilità Europea e Internazionale.

“Un incarico che accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità -afferma Battaglia con soddisfazione- perché tocca temi centrali per il presente e il futuro delle nuove generazioni.



Nel 2025 ho avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa di sei mesi tra il Parlamento europeo e l’Università Libera di Bruxelles (ULB), un percorso che mi ha permesso di conoscere da vicino le istituzioni europee, i meccanismi decisionali e il valore concreto della cooperazione internazionale.

Un bagaglio di competenze e relazioni che intendo mettere a disposizione del lavoro della Commissione, con l’obiettivo di contribuire in modo serio e propositivo”.

Prosegue il giovane reggino.



“Reggio Calabria è da sempre una porta naturale sul Mediterraneo e sull’Europa: un luogo che, per posizione geografica e storia, può e deve essere protagonista nei processi di dialogo, integrazione e mobilità internazionale.

Portare questa prospettiva all’interno del CNG significa dare voce al Sud e valorizzarne il potenziale europeo.



Lavorerò affinché le politiche giovanili guardino sempre di più oltre i confini nazionali, promuovendo opportunità di mobilità, scambio e partecipazione attiva, convinto che l’Europa sia prima di tutto uno spazio di crescita condivisa”, conclude Andrea Battaglia.