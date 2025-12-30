Reggio, Regolamento cimiteriale approvato. Barreca: ‘Colmato un ritardo storico’

"Mettiamo ordine, dando regole più trasparenti e uniformi su un servizio pubblico essenziale che riguarda la dignità delle persone e il rispetto dei luoghi", le parole del consigliere delegato

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato le modifiche al Regolamento cimiteriale, un provvedimento atteso da tempo che consente di dotare la città di uno strumento aggiornato, più chiaro e rispondente alle esigenze delle comunità.

Barreca: «Colmiamo un ritardo che ha creato disagi»

«L’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento cimiteriale – dichiara il consigliere comunale delegato Francesco Barreca – rappresenta un passaggio fondamentale, perché colma un ritardo che negli anni ha generato criticità, incertezze e disagi per i cittadini. Oggi mettiamo ordine, dando regole più trasparenti e uniformi su un servizio pubblico essenziale che riguarda la dignità delle persone e il rispetto dei luoghi».

Un percorso già avviato dall’Amministrazione

Barreca sottolinea come l’approvazione del Regolamento non sia un atto isolato, ma si inserisca in un percorso già avviato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria.

«Negli ultimi mesi – evidenzia – sono stati già realizzati interventi concreti per migliorare sicurezza e funzionalità dei cimiteri cittadini, dall’acquisto delle nuove scale, con un primo lotto già disponibile e un secondo programmato, fino al lavoro svolto sui loculari, a partire da Pellaro. Con il nuovo Regolamento questi interventi trovano finalmente un quadro normativo chiaro e coerente».

Il ringraziamento agli uffici comunali

Il consigliere ringrazia gli uffici comunali per il lavoro svolto, il dirigente Minutolo, l’architetto Cutrupi e il capogruppo del Pd Giuseppe Marino, per il contributo offerto anche in relazione al rapporto tra il regolamento comunale e la legge regionale sulla cremazione.

«È stato un impegno silenzioso ma decisivo – aggiunge – portato avanti con professionalità in un ambito particolarmente delicato, che richiede competenza amministrativa ma anche grande attenzione umana».

Gli auguri al sindaco Battaglia

In conclusione, Barreca, così come fatto in Aula, rivolge gli auguri di buon lavoro al sindaco Mimmetto Battaglia, chiamato a guidare l’amministrazione nella fase finale della consiliatura.

«L’approvazione di questo Regolamento – conclude – dimostra che, anche negli ultimi mesi di mandato, il Consiglio comunale continuerà a lavorare con serietà per completare percorsi attesi dalla città e dare risposte concrete ai cittadini fino all’ultimo giorno».