Reggio, apre i battenti la 'Biblioteca dei piccoli' del circolo Arci Samarcanda

“La Biblioteca dei piccoli” apre le sue porte alla città con un evento che si terrà giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 17.30 all’interno dei locali di Arci Samarcanda Reggio Calabria.

Nata grazie al progetto “Una Culla di Libri” (progetto di ARCI Reggio Calabria APS finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura), “La Biblioteca dei piccoli” offrirà ai bambini ed alle loro famiglie spazi per la lettura fruibili 5 giorni su 7 e sarà un centro multiculturale che consentirà lo svolgimento di attività di lettura e prestito di libri, ma anche uno spazio aperto alla comunità per lo sviluppo di diversificate attività culturali.

Nel corso dell’evento, le operatrici di “SpazioTeatro”, “Adexo Arti Creative” e “Lelefante Animazione” presenteranno le prossime attività in programma per il progetto “Una Culla di Libri”, come “Spazi di lettura”, un corso di formazione sulla lettura precoce rivolto ai genitori di bambini della fascia 0-6 ed i “Laboratori di letture animate”, incontri che si svolgeranno con l’ausilio di bravissime educatrici, volti alla promozione della pratica della lettura nei più piccoli, ed infine la creazione di un “podcast”, che consentirà di amplificare il messaggio e le buone pratiche inerenti alla lettura ad alta voce.

“La Biblioteca dei piccoli” nasce grazie al contributo delle associazioni partner: “Paspartu APS ETS Reggio di Calabria”, “Mindoro Tamaraw”, “Adexo Arti Creative”, “Lelefante Animazione”, “Centro per il libro e la lettura”, “SpazioTeatro”, “Associazione Sfantul Andrei”, il Comune di Reggio Calabria ed ARCI Reggio Calabria APS, che hanno lavorato in sinergia affinché questo spazio culturale potesse diventare un nuovo servizio cittadino per accogliere e sostenere le potenzialità dei bambini.

La Biblioteca è situata all’interno del Circolo “Samarcanda” Arci in via Cuzzocrea 11 a Reggio Calabria e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

