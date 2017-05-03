Reggio Calabria, arriva il Festival Pioggia di Suoni con 7 band reggine

Dopo il grande successo delle due edizioni precedenti (2012 e 2014) torna a grande richiesta il Festival per band emergenti “Pioggia di Suoni” a Reggio Calabria.

L’associazione Esistiamo ripropone dunque anche quest’anno l’imperdibile l’appuntamento, che avrà luogo al campo da basket di Modena, il 5 maggio 2017 ore 21:00.

“Sette band di giovani reggini si alterneranno sul palco del festival il cui titolo, Pioggia di Suoni, prende spunto dal racconto del miracolo della Madonna di Modena, tramandato di generazione in generazione ed evento rievocato con la festa che si celebra ogni anno nel quartiere reggino la prima domenica di maggio. Alla pioggia, i creativi ideatori della rassegna, hanno abbinato il suono, compagno di tante giornate, occasione di creatività per tanti artisti, ritmo vitale nei giorni malinconici, stile di vita per tanta gente e per i musicisti e, in generale, sinonimo di dedizione, passione, impegno e sacrificio nel nome della musica”.

Le novità della terza edizione

Tante le grandi novità che vedremo in questa nuovissima e terza edizione. A partire dalla giuria, che questa volta sarà composta da alcuni giornalisti che si trasformeranno in giudici di gara, accompagnati anche da una giuria popolare che contribuirà alla classifica finale.

“Inoltre viene rivisto il premo Faceband, con l’inserimento di un brano video per ciascuna band sulla pagina del festival che tutti gli utenti Facebook potranno votare nella settimana che precede l’evento. Vincerà il premio il video che avrà totalizzato il maggior numero di like”.

L’obiettivo: dare spazio ai giovani artisti reggini

Pioggia di Suoni è un bellissimo e coinvolgente festival il cui unico obiettivo è quello di dare la possibilità ai giovani artisti reggini di esprimere il proprio talento, liberando sul palco entusiasmo e passione per la musica.

Band in gara:

-2%

SUN SETS RED

PARAMOUR

-4TOON

ZEPP HEADS

BRIGANTI ITALIANI

PULL

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