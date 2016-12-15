Reggio Calabria, è arrivato Intrappola.to, il gioco di fuga più famoso d’Italia – FOTO

Intrappola.to è stata la prima Escape Room a sbarcare in Italia, nel 2015. La prima stanza ha aperto a Torino nel maggio 2015 e in pochi mesi il gioco, subito virale sui social e amatissimo dai Millenials, ha saputo trasformarsi in un vero e proprio fenomeno di costume.

27 stanze in Italia, due in Spagna ed altre 10 in apertura in Italia e all’estero, più di 250.000 giocatori in un anno, oltre 150.000 followers su Facebook, la conquista dei primi posti nella classifica di Tripadvisor in tutte le città in cui è aperto. I numeri parlano da soli: Intrappola.to è un format di grande successo.

Cos’è Intrappola.to

Ma che cos’è Intrappola.to? A metà tra una caccia al tesoro, un gioco di ruolo dal vivo ed una scena di Saw-L’enigmista (senza sangue però!), Intrappola.

TO è un gioco, un’esperienza coinvolgente, inquietante, appassionante, assolutamente divertente. La squadra (da due a sei giocatori) che si ritrova chiusa in una stanza, ha un’ora di tempo per scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire un lucchetto dopo l’altro per tentare di riconquistare la libertà. Il gioco, tutto adrenalina, intuizione e cervello, consiste nell’entrare e, accompagnati dall’inesorabile scorrere del tempo, concentrarsi per risolvere una serie di enigmi e giochi di logica e osservazione.

I giocatori sono soli sin dal loro arrivo e forse questa è una delle caratteristiche che rendono Intrappola.

TO diverso da tutti gli altri giochi di fuga. La porta di ingresso è anonima, non c’è reception né accoglienza, solo un codice di ingresso inviato via mail dopo l’iscrizione on line. Tutti possono giocare e, da 6 a 99 anni, nessuno esce deluso: gruppi di amici, addii al celibato e nubilato, famiglie e colleghi di lavoro… Chi ha già provato ha un solo obiettivo…Ritornare! Perché il gioco è complesso, gli enigmi sono tanti e la probabilità di risolverli tutti al primo tentativo oscilla attorno al 2%.

Intrappola.to, nato dalla passione dei suoi creatori per il gioco e le sfide, è molto coinvolgente ed il livello dei giochi, per complessità, quantità e capacità di sorprendere, è davvero molto alto.

I format di gioco

E per venire incontro alle richieste degli appassionati i percorsi e le ambientazioni di gioco sono 6, tutti con enigmi differenti:

CLASSIC ED EXTENDED. Sono i format più giocati e amati dal pubblico di Intrapppola.

To. Una stanza buia, pochi indizi, e un orologio al quarzo che segna, inesorabile, lo scorrere del tempo. La sfida è sempre contro il tempo, ma anche contro i propri avversari. Il gioco è cercare di risolvere tutti gli enigmi in 60 minuti e in quasi tutte le città è possibile anche sfidare una squadra che gioca contemporaneamente nella stanza accanto, per aumentare il divertimento.

GREY. Evoluzione tecnologica dei classici giochi di fuga, Grey Room è una stanza “viva” che osserva, sente e “reagisce” in base ai comportamenti dei propri ospiti… a volte li aiuta, a volte li sorprende, altre volte li sfida. Il trucco è capire come “far funzionare” la stanza, dialogare con essa per carpirne i segreti. Un percorso step by step alla scoperta di elementi ed indizi dal significato misterioso, spesso ingannevole. Senso pratico e manualità diventano inutili in questa nuova avventura: per capire come aprire la porta e liberarsi servono intuizione, logica, mente matematica e capacità di osservazione… provando ad abbandonare gli schemi spaziali a cui siamo abituati per farsi trasportare all’interno dell’universo parallelo della Grey Room. Per le Escape Room si tratta di una vera e propria rivoluzione: per la prima volta nel mondo questo format di gioco di grande successo introduce una novità significativa, ponendo le squadre dinanzi a nuove ed inedite sfide dove la tecnologia è la nuova, grande protagonista insieme all’ingegno di chi deciderà di cimentarsi con essa!

HUNT. Enigmi avvincenti, sfide continue, investigazioni serrate, HUNT ROOM è un capolavoro di brivido e mistero, arguzia ed intelligenza, una gara contro il tempo alla scoperta di un oscuro serial killer. 60 minuti per trasformarsi in detective, lavorare in squadra, raccogliere tutti gli indizi e risolvere il caso. Requisiti indispensabili? Voglia di mettersi in gioco, ragionare, scoprire e divertirsi!

PRISON ROOM. Una cella da brividi tiene prigioniera la squadra di giocatori che grazie ad intuizione, cervello, logica, capacità di osservazione e lavoro di gruppo dovrà scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire un lucchetto dopo l’altro per tentare di… “evadere” di prigione!

SACRILEGIUM. Emozionante, coinvolgente, adrenalinica, Sacrilegium è un continuo susseguirsi di colpi di scena, prove da superare, dettagli da scoprire, particolari da osservare ed enigmi da risolvere. Catapultati in un’atmosfera terrificante a metà strada tra una cantina e una chiesa sconsacrata, dove tensione e mistero sono i veri padroni di casa, la squadra ha un’ora di tempo per capire quanto è accaduto e tentare di liberarsi. Durante il gioco, tutto adrenalina, intuizione e cervello, nessuno deve rimanere da solo e tutti sono indispensabili per riuscire a scappare. Una sola la domanda che echeggia nell’aria: riuscirete a fuggire dal luogo del peccato prima che il demonio si prenda le vostre anime?

Come iscriversi e quanto costa

Iscriversi per giocare a Intrappola.

TO è semplice. Basta compilare il form on line su www.intrappola.to.

Il costo per ogni sessione di gioco è di 60€ a squadra ed è possibile iscriversi per giocare in una stanza oppure, per gruppi più numerosi, in due contemporaneamente, per sfide sempre più complesse e adrenaliniche.

Dove si trova Intrappola.to

Trovate Intrappola.

To a:

Asti, Via Secondo Arò 6

Aversa, Via dei Tribunali 9

Bologna, via Santa Croce 5/E,F

Brescia, Via Lechi 52

Catania, Via Cagliari 54 c-d

Cuneo, Via Cavallotti 23

Foggia, Via Isonzo 55

Genova, Vico Sauli angolo via di Canneto il Lungo

Legnano (MI), Via Per Castellanza 33

Milano, Via Sammartini 37

Monza, Via Carlo Amati 17

Padova, Via Giovan Battista Tiepolo 35

Palermo, Via Spinuzza 11

Piacenza, Via Taverna 11

Ravenna, Via Mafalda di Savoia, 19

Reggio Calabria, Via Possidonea 26 a

Rimini, Via I clowns 6/8 (fronte bagni 64)

Roma, Via dei Fontej 18 (Metro A Numidio Quadrato)

Salerno, via degli Orti 4/6 (traversa di corso Vittorio Emanuele)

San Benedetto del Tronto – Via Giacomo Leopardi, 12

Siracusa, corso Timoleonte 96

Torino, Via Principe Tommaso 21 F

Torino, Via Governolo 4/a (Grey Room)

Trento, Via della Cervara 53

Venezia, Calle Seconda del Cristo, San Polo, 2919 (nei pressi di Campo San Tomà)

Verona, via Spolverini 110

Viareggio, via Lungo Canale Ovest 15

Vicenza, Contrà Giovanni Busato 22

E anche in Spagna:

CANARIE-TENERIFE, San Cristóbal de La Laguna – Calle Benito Pérez Armas, 24

MADRID, Calle Dos Hermanas 3