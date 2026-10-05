Reggio Calabria, assemblea pubblica a Spirito Santo: ascolto e dibattito
“Costruire insieme possibili soluzioni concrete”: a Spirito Santo l’assemblea pubblica promossa da Muraca e Quartuccio
05 Ottobre 2026 - 08:36 | Comunicato Stampa
Si terrà venerdì 9 ottobre, alle ore 17:30, presso i saloni parrocchiali di Spirito Santo, l’assemblea pubblica promossa da Giovanni Muraca, Presidente della II Circoscrizione, e Filippo Quartuccio, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.
Un momento di confronto aperto alla società civile, ai cittadini, ai comitati, alle associazioni e alle realtà del territorio, per ascoltare direttamente esigenze, criticità e proposte provenienti dal territorio circoscrizionale.
«Abbiamo scelto di promuovere un’assemblea aperta perché crediamo nel rapporto diretto con le persone, utile ad ascoltare i problemi e costruire insieme possibili soluzioni concrete. Vogliamo dare spazio alle voci del territorio e trasformare il confronto in proposte e iniziative.»
Muraca e Quartuccio invitano anche gli organi di stampa a partecipare all’iniziativa, per raccontare un momento di confronto pubblico e di partecipazione civica.
Giovanni Muraca
Presidente della II Circoscrizione
Filippo Quartuccio
Vice Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie