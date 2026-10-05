Reggio Calabria, assemblea pubblica a Spirito Santo: ascolto e dibattito

Si terrà venerdì 9 ottobre, alle ore 17:30, presso i saloni parrocchiali di Spirito Santo, l’assemblea pubblica promossa da Giovanni Muraca, Presidente della II Circoscrizione, e Filippo Quartuccio, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

Un momento di confronto aperto alla società civile, ai cittadini, ai comitati, alle associazioni e alle realtà del territorio, per ascoltare direttamente esigenze, criticità e proposte provenienti dal territorio circoscrizionale.

«Abbiamo scelto di promuovere un’assemblea aperta perché crediamo nel rapporto diretto con le persone, utile ad ascoltare i problemi e costruire insieme possibili soluzioni concrete. Vogliamo dare spazio alle voci del territorio e trasformare il confronto in proposte e iniziative.»

Muraca e Quartuccio invitano anche gli organi di stampa a partecipare all’iniziativa, per raccontare un momento di confronto pubblico e di partecipazione civica.

Giovanni Muraca

Presidente della II Circoscrizione

Filippo Quartuccio

Vice Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria