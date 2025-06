Reggio, incontro tra Palmenta e ANBSC per il riuso dei beni sottratti alla criminalità

Visita istituzionale all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) da parte dell’Assessore con delega ai Beni Confiscati, Giuseppina Palmenta, accompagnata dalla dirigente del Settore Patrimonio, Luisa Nipote. Le referenti comunali hanno incontrato i vertici della sede reggina dell’Agenzia.

Durante l’incontro, si è tenuto un confronto diretto con Giuliana Cosentino, direttrice della sede ANBSC di Reggio Calabria, e con la dirigente Titti Irrera.

«Questa visita costituisce un passaggio fondamentale per lavorare in maniera sinergica e coordinata — hanno spiegato Palmenta e Nipote — soprattutto in vista dei bandi previsti e delle opportunità che si stanno sviluppando intorno al riuso e alla destinazione dei beni confiscati. È essenziale, infatti, mettere in campo una collaborazione efficace per garantire che questi patrimoni vengano non solo tutelati, ma anche trasformati in risorse utili e vive per il territorio».