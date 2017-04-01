A Reggio Calabria Bonavoglia People, la Boutique dal sapore POP!

Aperta in Corso Garibaldi la nuova boutique che unisce femminile e maschile, casual ed elegante, con marchi di tendenza

Bonavoglia People, una nuova boutique dedicata alla moda e allo stile, ha aperto le porte questa mattina nel cuore di Reggio Calabria.

Una boutique dal gusto ricercato in cui poter immergersi in una varietà di stili che si uniscono tra loro magnificamente.

Il nuovo store si trova in pieno centro città, nella splendida Piazza San Giorgio, in Corso Garibaldi al numero 220. Colore, stile, attitude, sono i cardini della boutique targata Bonavoglia. Un posto non convenzionale che vi farà immergere in un’atmosfera senza tempo, non solo shopping ma classe, arte e bellezza.

All’interno dei locali di Bonavoglia People, convivono il femminile e il maschile, il casual e l’elegante, in una contaminazione continua di materiali, stampe e atmosfere apparentemente lontane tra loro, ma che si fondono perfettamente in un sofisticato equilibrio di stili.

Impossibile quindi sfuggire al carattere del nuovo punto vendita, dall’identità decisa ed originale.

Tra i brand più cool, Love Moschino, Manila Grace, Red Valentino, Jacob Cohen, Patrizia Pepe e tanti altri…

Vieni a scoprire le novità della nuova stagione nel nuovo store Bonavoglia People!