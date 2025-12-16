Reggio Calabria, bonus natalizio per gli artigiani: ‘300 euro da EBAC’

Le risorse sono ripartite con un rapporto del 20% destinate ai titolari d'impresa e l'80% ai lavoratori dipendenti. Requisiti e scadenze per la domanda

Confartigianato di Reggio Calabria avvisa che l’Ente Bilaterale Artigianato Calabria (EBAC) ha istituito un Bonus Natalizio straordinario destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari delle imprese artigiane calabresi.

L’intervento è finanziato con le risorse del Fondo di Sostegno al Reddito EBAC Calabria, con uno stanziamento complessivo pari a € 100.000,00. L’importo del Bonus è di € 300,00 (al lordo delle ritenute fiscali) e il numero stimato di sussidi elargibili è di 333 unità. Le risorse sono ripartite con un rapporto del 20% destinate ai titolari d’impresa e l’80% ai lavoratori dipendenti.

Requisiti e scadenze per la domanda

Il Bonus è riservato ai lavoratori e ai titolari delle aziende che applicano uno dei CCNL dell’Artigianato e che risultino regolarmente iscritte all’EBAC con un’anzianità contributiva di almeno 36 mesi.

Le domande possono essere inviate a partire dal 15 Dicembre 2025, e il termine ultimo è fissato al 15 Gennaio 2026. Le richieste verranno esaminate in ordine di presentazione fino ad esaurimento fondi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Confartigianato di Reggio Calabria al numero 0965/313000 o via email all’indirizzo confartigianato.rc@libero.it.