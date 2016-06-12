A Reggio il campione di Dama Inglese Michele Borghetti

Il Campione Mondale di Dama Inglese Michele Borghetti, sarà a Reggio Calabria venerdì 17 giugno.

Il Grande Maestro di Dama Italiana Internazionale ed Inglese, parteciperà all’ inaugurazione della nuova sede dell’Asd “Il bianco e il nero”, società presieduta da Antonino Cilione, attiva da un decennio nel settore damistico reggino, punto di riferimento per i giovani che si approcciano a questo sport.

Michele Borghetti è detentore, tra gli altri, del record mondiale sulle “64 caselle” e del record mondiale “alla cieca” in simultanea.

“E’ un onore – ha dichiarato il Presidente dell’Asd “Il Bianco e il Nero” Antonino Cilione – poter ospitare a Reggio Calabria uno dei più grandi Campioni mondiali di Dama della storia. L’inaugurazione della nuova sede, uno spazio aperto a tutti, agli iscritti, agli appassionati, e anche chi volesse cimentarsi per la prima volta con la dama, rappresenta un momento aggregativo molto importante sia per le prospettive della nostra società, sia per l’intero movimento damistico cittadino. Inaugurarla con la presenza di Michele Borghetti è la ciliegina sulla torta ad un momento di altissimo profilo sportivo”.

All’inaugurazione saranno presenti i rappresentanti della Federazione Italiana Dama e del Coni Calabria.

La sede dell’Asd “Il Bianco e il Nero” che verrà inaugurata venerdì 17 giugno alle ore 18.30 si trova in via “Frà Gesualdo Melacrino” n°26 a Reggio Calabria.