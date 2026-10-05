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Reggio, convocazione urgente del Consiglio Metropolitano

All’ordine del giorno 23 proposte da discutere

05 Ottobre 2026 - 09:20 | Comunicato Stampa

palazzo alvaro

Il Consiglio Metropolitano, sentiti i Capigruppo, è convocato, in sessione straordinaria eurgente, ai sensi dell’art. 1, commi 8, 19 e 50, della Legge 7 aprile 2014, n.56, nonché del titolo V del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano relativo allo svolgimento delle sedute in modalità telematica, per il giorno 5 ottobre 2026, con inizio alle ore 17:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 18:00 per discutere e deliberare sulle seguenti proposte aventi ad oggetto:

1. Proposta n. 136 del 18/8/2026 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 29 luglio 2026”;

2. Proposta n. 153 del 25/9/2026 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 10 settembre 2026”;

3. Proposta n. 129 del 6/8/2026 “Ratifica delibera S.M. n. 141 del 5.08.2026 avente ad oggetto “Interventi compensativi art. 5 del D.Lgs 102/2004, restituzione somme Regione Calabria Mis. 16 Prg.01, PdC 1.09.99.02.01”;

4. Proposta n. 131 del 12/8/2026 “Ratifica Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 145 del 06.08.2026 avente oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, ai sensi dell’art. 175 comma 4 e 5 del D.lgs. 267/2000. Adeguamento dei capitoli di spesa per la corretta attuazione degli indirizzi programmatici dell’Ente”

5. Proposta n. 132 del 12/8/2026 “Ratifica Delibera 140/2026 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 al fine di istituire un nuovo capitolo di uscita. Approvazione bozza di convenzione. CUP: B71G26000030002- POR Calabria 2021-2027, Azione 2.7.1 Linea strategica LS1 Tutela e conservazione, intervento 1.3 Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della RN 2000.progetto Posizionamento di barriere antistrascico a protezione delle praterie di Posidonia oceanica nelle ZSC IT9350158 Costa Viola e Monte S. Elia e IT9350173 Fondali di Scilla“;

6. Proposta n. 133 del 12/8/2026 “Ratifica Delibera 142/2026 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 al fine di istituire un nuovo capitolo di uscita. Approvazione bozza di convenzione. CUP: B71G26000030002- POR Calabria 2021-2027, Azione 2.7.1 Linea strategica LS1 Tutela e conservazione, intervento 1.3 Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della RN 2000. progetto Torrente Portello (IT9350165). Primo intervento di messa in sicurezza”;

7. Proposta n. 138 del 19/8/2026 “Ratifica della Deliberazione SM n. 144 del 06/08/2026 Variazione al Bilancio di Previsione per l’;esercizio finanziario 2026-2029, annualità 2026,2027,2028, da adottarsi ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000. Settore Edilizia-Patrimonio per la copertura assicurativa “All Risks”;

8. Proposta n. 142 del 9/9/2026 “Ratifica delibera SM 147/2026- Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 al fine di stituire un nuovo capitolo di uscita. Approvazione bozza di convenzione. CUP: B71G26000040002.- POR Calabria 2021-2027, Azione 2.7.1 Linea strategica LS1 Tutela e conservazione, intervento 1.3 Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della RN 2000.Rimozione straordinaria di rifiuti nelle ZSC IT9350158 Costa Viola e Monte S. Elia e IT9350173 Fondali di Scilla.”;

9. Proposta n. 141 del 8/9/2026 “Ratifica Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 155 del 04.09.2026 avente oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026,2027 e 2028 ai sensi dell’art. 175 comma 4 e 5 del D.lgs. 267/2000. Adeguamento dei capitoli di spesa per la corretta attuazione degli indirizzi programmatici dell’Ente…”;

10. Proposta n. 47 del 31/3/2026 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera e) del D.LGS. n° 267/2000 – Avvocati Patrocinatori dell’Ente”;

11. Proposta n. 66 del 17/4/2026 “Proposta di adozione di un Regolamento disciplinante: 1) LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE E REVISIONE DEGLI «ELENCHI E QUALIFICHE FORNITORI» PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E PER LE PROCEDURE NEGOZIATE; 2) I CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE UN PREVENTIVO OVVERO UN’OFFERTA; 3) LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI DI MERCATO”;

12. Proposta n. 76 del 28/4/2026 “Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2026/2028 Anno 2026” ;

13. Proposta n. 102 del 19/5/2026 “Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Africo per la concessione e stione a titolo gratuito dell’area identificata catastalmente al foglio mappale 49, particella 277 e della superficie complessiva di circa mq 810,00, finalizzata ai “Lavori di Realizzazione tribuna coperta impianto sportivo esistente – Comune di Africo”;”;

14. Proposta n. 103 del 20/5/2026 “Aggiornamento Regolamento della Sezione della Città Metropolitana dell’Albo delle Cooperative Sociali. Obiettivo individuale: 2026 S07 Op03_0003 FASE 1.”;

15. Proposta n. 120 del 23/7/2026 “Delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A) Tuel. Sentenza n. 714/2025 del Tribunale di Palmi, pronunciata tra Galatà Francesco e Città Metropolitana di RC”;

16. Proposta n. 130 del 7/8/2026 “Aggiornamento delibera di Consiglio Metropolitano n. 36/2020 di riconoscimento dell’evento Festival Kaulonia Tarantella quale evento di alta valenza identitaria – Approvazione nuovo protocollo d’ntesa”;

17. Proposta n. 117 del 15/7/2026 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi Art. 194 lett. a) del Tuel per i provvedimenti: Decreto di liquidazione del 03/06/2026, Tribunale di Reggio Calabria, in favore Ing. Giuseppe Balzetti; Decreto di liquidazione del 13/02/2025, Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in favore arch. Carmelo Barreca; sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile nel procedimento recante RG n. 2386/2025, in favore avv. Morisani Gaetano; sentenza Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile nel procedimento recante RG n. 2368/2021, in favore dei sigg. Ruffo; Spettanza dovuta ad AS Costruzioni s.r.l., relativamente alla sentenza Tar Calabria n. 336/2026 ; Sentenza del 15 giugno 2026, Corte Appello di Reggio Calabria, gravame avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 441/2020, sig.ra Cimino C. + 2; Sentenza N. 48/2021 Corte Appello di Reggio Calabria, sezione civile; Sentenza n. 512/2020 Trib. Palmi; Sentenza n. 679/2022 Trib. Locri”;

18. Proposta n. 128 del 4/8/2026 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi Art. 194 lett. a) del Tuel per i provvedimenti: Sentenza n.444/2023 emessa dal Giudice di Pace di Palmi, Sentenza n.882/2026 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria; Sentenza n. 1277/2026 , emessa dal Tribunale civile di Reggio Calabria; Sentenza N. 465/2026 REG. PROV COL n.110/2021 emessa dal TAR di Reggio Calabria; Sentenza n. 971/2025 emessa dalla Corte Appello di Reggio Calabria ; Sentenza n. 370/2026 emessa dalla Corte Appello di Reggio Calabria; Sentenza emessa dalla Corte Appello di Reggio Calabria nel procedimento rgn.622/2022 in favore della società C.G.F. srl ; Sentenza n. 10/2026 pubbl. il 08/01/2026 Giudice di Pace di Palmi, Elcon Energia srls”;

19. Proposta n. 134 del 13/8/2026 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, ai sensi dell’art. 175, comma 1 e 2, del d.lgs. 267/2000, annualità 2026 – Riconoscimento contributo evento “Estate Scillese 2026;”;

20. Proposta n. 137 del 18/8/2026 “Variazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 da adottarsi, ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000, con applicazione di quota parte dell’avanzo vincolato. Intervento ICS Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della palestra dell’istituto Nostro-Repaci di Villa San Giovanni – Quota incentivo per funzioni tecniche”;

21. Proposta n. 145 del 9/9/2026 “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.lgs. 267/2000. Approvazione bozza di convenzione. Monitoraggio ZSC”;

22. Proposta n. 139 del 20/8/2026 “Rettifica parziale della Delibera SM n. 123 del 22/05/2026, ratificata dalla delibera CM n. 94 del 25/06/2026, inerente Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026-2028 – MUTUI -Settore Edilizia – Patrimonio”;

23. Proposta n. 140 del 4/9/2026 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs 267/2000 relativamente alle sentenze: Tribunale amministrativo Regionale della Calabria, sentenza n. 599/2026; Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 247/2025; Sentenza del Tribunale di Palmi n. 512/2020 notificata il 18.11.2025 parte spese legali e rettifica parziale Delibera C.C. 54/2026“.

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