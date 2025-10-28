Associazione ‘Victoria’, il console generale dell’Ucraina incontra un gruppo di professionisti reggini

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e di dialogo tra le istituzioni consolari ucraine, il mondo professionale legale e il tessuto associativo locale

Presso lo Studio Legale Lento & Partners sede di Reggio Calabria si è svolto il 24 ottobre un incontro di rilievo che ha visto la partecipazione del Console Generale d’Ucraina Maksym Kovalenko, in occasione della presentazione del nuovo statuto dell’Associazione “Victoria”, una realtà da anni impegnata nella tutela dei diritti e nella piena integrazione dei cittadini ucraini residenti in Calabria.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e di dialogo tra le istituzioni consolari ucraine, il mondo professionale legale e il tessuto associativo locale.

All’incontro erano presenti, oltre al Console Generale, numerosi avvocati e professionisti provenienti da diversi ambiti di tutela privata e pubblica, con l’obiettivo comune di creare una rete di collaborazione capace di offrire un sostegno concreto ai cittadini ucraini.

Foto di gruppo: La segretaria Kateryna Ishchenko, il revisore Lyubov Borshch, la presidente dell’Associazione Victoria Liliya Borshch, il console generale per l’Ucraina Maksym Kovalenko, gli avv.ti Lento, Cariati, Panella, Pier Paolo Emanuele, il dott. Araniti della Fenapi.