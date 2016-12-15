A Reggio Calabria il corso giornalisti Unaprol

Si terrà venerdì prossimo,16 dicembre a Reggio Calabria presso l’auditorium N. Calipari, il corso di formazione continua per i giornalisti su “Sicurezza alimentare, quadro legislativo e corretta informazione”. Il corso, proposto da Unaprol- consorzio olivicolo italiano, e validato dal comitato tecnico scientifico del consiglio dell’ordine nazionale dei giornalisti, si avvale della collaborazione di Coldiretti Calabria, e si svolge con il sostegno dell’ordine dei giornalisti della Calabria, l’Unaga e l’Arga Calabria, questi ultimi entrambi organi di specializzazione della FNSI per agricoltura, alimentazione e ambiente. Si tratta della prima iniziativa del genere, dedicata esclusivamente ai giornalisti in Calabria sul tema della trasparenza nel settore oleario.

I temi del corso sulla sicurezza alimentare

I temi che saranno affrontati riguardano: alimentazione e deontologia; mercato mondiale dell’olio di oliva, classificazione delle categorie degli oli vergini in commercio, sistemi di tracciabilità del prodotto; strumenti di contrasto delle frodi nel settore oleario, legislazione nazionale, europea e norme internazionali, il valore probatorio delle prove organolettiche e del panel test per informare gli operatori dell’informazione ed educare i consumatori al consumo consapevole del prodotto simbolo del made in Italy agroalimentare nel mondo.

Il corso avrà la durata di quattro ore ed avrà inizio alle ore 9,30.

Sono previsti indirizzi di saluto da parte di Carlo Parisi, segretario generale aggiunto della FNSI, del presidente dell’Unaga Mimmo Vita, di Andrea Musumeci presidente di Arga Calabria. Le relazioni al corso saranno tenute da: Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, su alimentazione e deontologia del giornalista; Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti Calabria, su corretta informazione e tutela del prodotto italiano; Pietro Sandali direttore generale di Unaprol sulla situazione del comparto olivicolo in Italia ed evoluzione della normativa di settore; Michele Bungaro, giornalista e vicepresidente del comitato consultivo del Coi a Madrid sul mercato mondiale dell’olio di oliva e le norme COI e Antonio Giuseppe Lauro, capo panel, sul valore probatorio del panel test, la norma COI sul test organolettico.

La dimostrazione dei Carabinieri del NAS contro le frodi

Di particolare interesse la lotta alla contraffazione che vedrà i Carabinieri del NAS effettuare durante il corso una dimostrazione pratica di contrasto a: frode, adulterazione, sofisticazione e contraffazione alimentare che riguardano, in particolare, l’olio extra vergine di oliva.

Durante il corso saranno diramati, altresì, gli ultimi dati riguardanti la produzione nazionale, e calabrese in particolare. Informazioni sul corso potranno essere richieste direttamente all’ARGA Calabria contattando la segreteria al numero 3297313620, oppure direttamente sulla piattaforma Sigef https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/