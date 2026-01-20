Cyberbullismo, ascolto e consapevolezza: Croce Rossa di Reggio al fianco dei giovani – FOTO

Un incontro intenso, partecipato e profondamente umano si è svolto presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria, promosso dallo stesso Comitato per conto della Dott.ssa Valentina Barracato, Vicepresidente e Delegata dell’Obiettivo Inclusione Sociale, in collaborazione con il Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un’iniziativa che ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della Croce Rossa Italiana, non solo a livello informativo, ma anche come presidio educativo, sociale e culturale a tutela delle nuove generazioni.

Un evento sul tema del cyberbullismo

L’evento, dedicato al delicato e quanto mai attuale tema del cyberbullismo, ha coinvolto ragazzi, genitori, volontari ed esperti in un momento di confronto autentico, capace di andare oltre la dimensione teorica per toccare corde emotive profonde. Sguardi attenti, silenzi carichi di riflessione, domande spontanee e testimonianze sentite hanno restituito con forza la percezione di quanto il bullismo digitale sia un fenomeno vicino, reale e spesso dolorosamente invisibile.

I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere paure, dubbi ed esperienze personali, sentendosi finalmente ascoltati, accolti e compresi. Parallelamente, i genitori hanno vissuto un momento di significativa consapevolezza, comprendendo quanto il dialogo, la prevenzione e l’educazione digitale rappresentino strumenti fondamentali per accompagnare i propri figli in modo sicuro e responsabile nel mondo online.

L’intervento del Dr. Antonio Luciano Battaglia

In questo contesto si inserisce l’intervento del Dr. Antonio Luciano Battaglia, esperto in analisi web, bullismo, cyberbullismo e Intelligenza artificiale, intervenuto in qualità di rappresentante dell’ufficio del Garante Metropolitano dell’infanzia e dell’adolescenza di RC, nella persona del Dr. Emanuela Mattia, che ha offerto una lettura chiara e incisiva delle dinamiche legate al cyberbullismo, analizzandone i rischi, le responsabilità e le strategie di prevenzione, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e dell’impatto crescente dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana dei più giovani.

Un incontro che ha toccato il cuore

Particolarmente significativo il clima emotivo che ha accompagnato l’intero incontro: un autentico senso di comunità, nel quale nessuno si è sentito solo. La Croce Rossa Italiana ha saputo creare uno spazio sicuro, accogliente e rispettoso, dove ogni giovane, genitore e volontario ha potuto percepire la forza della condivisione, dell’ascolto e della vicinanza umana.

La missione della Croce Rossa Italiana

L’iniziativa si inserisce in una progettualità più ampia della Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria, orientata a rafforzare le attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione sui temi del disagio giovanile, dell’uso consapevole delle tecnologie e della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con le Istituzioni Territoriali.

Ancora una volta, Croce Rossa Italiana ribadisce così la propria missione: proteggere, educare e accompagnare, non solo nei momenti di emergenza, ma anche nelle sfide silenziose del nostro tempo, come il cyberbullismo, che richiedono ascolto, competenza e soprattutto umanità, attraverso un lavoro sinergico con le istituzioni locali, il Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e figure professionali qualificate come il Dr. Antonio Luciano Battaglia, in un’ottica di responsabilità condivisa e tutela concreta delle nuove generazioni.

Un incontro che non si è concluso con un semplice applauso finale, ma che ha lasciato nei presenti un segno profondo, fatto di maggiore consapevolezza, responsabilità condivisa e speranza perché solo insieme è possibile trasformare la fragilità in forza e il dolore in opportunità di crescita.