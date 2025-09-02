Due giovani italo-cileni scelgono Reggio grazie a Chat GPT: ‘Qui un’altra vita’ – VIDEO

Vincenzo e Katherine vivevano a Toronto dove la vita, però, era troppo frenetica, per questo hanno chiesto consiglio all'intelligenza artificiale ed hanno fatto i bagagli per la città dello Stretto

Una storia di radici, modernità e speranza arriva dal Sud America fino allo Stretto. Vincenzo e Katherine, due giovani cileni, hanno scelto di trasferirsi a Reggio Calabria dopo aver chiesto a ChatGPT quale fosse la città italiana più adatta ai loro desideri e al loro stile di vita. La risposta li ha portati qui, nel cuore della Calabria.

Una scelta legata alle radici

Vincenzo, cittadino italiano grazie al nonno originario di Napoli, appartiene alla grande comunità della diaspora italiana, milioni di discendenti di emigrati che mantengono legami storici, culturali e affettivi con l’Italia. Katherine, sua compagna di vita e di viaggio, lo accompagna in questa avventura con entusiasmo e spirito di scoperta.

La loro decisione non è soltanto personale: porta con sé un messaggio universale. Il Sud Italia, e la Calabria in particolare, possono diventare terre di ritorno e di crescita se capaci di accogliere e valorizzare i giovani discendenti degli italiani sparsi in tutto il mondo.

Calabria tra sfide e opportunità

Oggi la regione affronta sfide importanti: spopolamento, fuga di cervelli e carenza di opportunità lavorative. Eppure, esperienze come quella di Vincenzo e Katherine mostrano come la diaspora possa rappresentare una risorsa straordinaria per invertire la tendenza.

Ritornare alle proprie radici significa portare con sé nuove competenze, visioni internazionali, energie fresche. Un modo per trasformare le difficoltà in opportunità di sviluppo.

Tecnologia e legami familiari

In questo percorso la tecnologia ha fatto da ponte: un consiglio arrivato da un’intelligenza artificiale ha acceso la scintilla. Ma è il desiderio di ricostruire legami familiari e culturali, unito alla ricerca di una migliore qualità della vita, a rendere autentica questa scelta.

Il futuro di Vincenzo e Katherine a Reggio Calabria è appena iniziato, ma la loro esperienza può diventare simbolo di ciò che il territorio ha da offrire: bellezza, autenticità, tradizioni vive, e al tempo stesso possibilità di sviluppo e innovazione grazie al contributo della diaspora.

Una strategia per il rilancio del Sud

Riconoscere e valorizzare questo patrimonio umano diffuso nel mondo potrebbe trasformarsi in una strategia concreta di rilancio socio-economico del Mezzogiorno, facendo della Calabria non solo una terra da cui si parte, ma sempre più una terra a cui si torna.