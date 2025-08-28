Reggio, presentato il disegno di regolamento sui comitati di quartiere

Con un comunicato ufficiale, la Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria rende noto che il 25 agosto 2025 è stato consegnato, tramite PEC, all’Amministrazione Comunale il disegno di Regolamento sui Comitati di quartiere.

Un percorso iniziato nel 2021

La formulazione del regolamento è il risultato di un lungo iter iniziato con la petizione popolare depositata il 27 aprile 2021 (prot. n. 82740), proseguito con numerosi incontri e sedute in Commissione consiliare, fino all’ultimo confronto del 21 febbraio 2025 presso la Città Metropolitana, alla presenza del presidente della II Commissione, avv. Marino, e dei consiglieri delegati Quartuccio e Giordano.

In quell’occasione, la Rete dei comitati ha assunto l’impegno di elaborare il disegno di regolamento, forte dell’esperienza maturata negli anni nello studio della materia e nel supporto alla costituzione e al coordinamento delle attività dei comitati.

Partecipazione come dovere e opportunità

Il comunicato ricorda che la partecipazione dei cittadini all’organizzazione amministrativa è sancita dall’articolo 8 del TUEL e rappresenta non solo un dovere per il Comune, ma anche un’opportunità, considerata la complessità del territorio reggino.

I comitati di quartiere, infatti, sono definiti «anello di congiunzione tra gli uffici comunali e i cittadini che non vogliono sentirsi abbandonati», strumenti indispensabili per colmare la distanza tra amministrazione e comunità locali, soprattutto laddove le risorse umane e strumentali non sono sufficienti a garantire un rapporto capillare.

Il ruolo dei comitati

Il documento evidenzia come, anche nel caso di una futura ricostituzione delle circoscrizioni o municipalità (al massimo cinque, secondo la normativa vigente), non si potrebbe garantire una comunicazione puntuale con tutti i quartieri e le frazioni.

Per questo i comitati di quartiere vengono indicati come strumenti fondamentali di partecipazione civica, capaci di attivare sinergie e collaborazioni costanti per superare criticità legate ai servizi e alle opere pubbliche.

L’appello della Rete

Sono 19 i comitati sottoscrittori del disegno di regolamento.

«Oggi non vi è più alcuna giustificazione per rinviare oltre questo adempimento – afferma il rappresentante della Rete, dott. Fabio Putortì – tutti coloro che si sono espressi favorevolmente hanno adesso l’opportunità di passare dalle parole ai fatti. Sarà nostro impegno aggiornare la collettività sugli sviluppi successivi al deposito del regolamento».

L’elenco dei comitati di quartiere

Di seguito l’elenco dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria con i rispettivi presidenti.