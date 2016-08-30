Reggio Calabria e Catanzaro le due città più litigiose in Italia

Secondo l’elaborazione dei dati forniti dal Ministero della Giustizia, Catanzaro è la provincia ‘più litigiosa’ d’ Italia.

E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata su ‘Il Sole 24 Ore‘ relativa all’incidenza delle cause civili nelle province italiane nel 2015.

Catanzaro e Reggio Calabria, in testa a tutte, sono le due città ad alto tasso di litigiosità. Le due città calabresi nel 2015 hanno,infatti, registrato il maggior numero di cause contenziose in rapporto agli abitanti, quasi 23 ogni mille abitanti a Catanzaro e 20 a Reggio Calabria.