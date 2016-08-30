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Reggio Calabria e Catanzaro le due città più litigiose in Italia

Dalla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore sull'incidenza delle cause civili nel 2015 emergono le due città calabresi con più contenziosi in rapporto agli abitanti

30 Agosto 2016 - 14:04 | di Redazione

Cause civili: Reggio Calabria e Catanzaro in testa alla classifica della litigiosità

Secondo l’elaborazione dei dati forniti dal Ministero della Giustizia, Catanzaro è la provincia ‘più litigiosa’ d’ Italia.

E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata su ‘Il Sole 24 Ore‘ relativa all’incidenza delle cause civili nelle province italiane nel 2015.

Catanzaro e Reggio Calabria, in testa a tutte, sono le due città ad alto tasso di litigiosità. Le due città calabresi nel 2015 hanno,infatti, registrato il maggior numero di cause contenziose in rapporto agli abitanti, quasi 23 ogni mille abitanti a Catanzaro e 20 a Reggio Calabria.

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