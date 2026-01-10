Elezioni comunali a Reggio, nasce l’Osservatorio sulle candidature

"Ai candidati saranno poste domande semplici ma decisive: quali atti intendono cambiare, con quali strumenti e in quali tempi. Questo per rispetto verso la città"

“Raccogliendo la sollecitazione e la provocazione civile di Pino Falduto, nasce l’Osservatorio sulle Candidature, un libero movimento civico, apartitico e volontario, promosso da cittadini che ritengono non più rinviabile la necessità di riportare il dibattito elettorale su un terreno di serietà, trasparenza e responsabilità”. Questo quanto comunicato in una nota firmata da Enzo Cuzzola sulle prossime elezioni comunali.

“L’Osservatorio non è un partito, non è un comitato elettorale e non sostiene candidati né liste. Non nasce contro qualcuno, ma per la città e per i cittadini chiamati a scegliere. Il suo obiettivo è semplice e al tempo stesso decisivo: distinguere tra dichiarazioni di intenti e reali proposte di governo, verificando se programmi, manifesti e prese di posizione pubbliche siano coerenti con gli atti, i vincoli e la situazione reale dell’ente.

In una fase in cui iniziano a emergere annunci, posizionamenti e documenti programmatici, riteniamo corretto dirlo con chiarezza: il confronto sui contenuti non è ancora realmente iniziato. Prevalgono, per ora, formule generiche, visioni non misurate e affermazioni che non tengono conto dei limiti amministrativi e finanziari entro cui una città è chiamata a governarsi.

Per questo l’Osservatorio attende — e sollecita — progetti, visioni e proposte fattibili, costruite a partire dalla conoscenza dei bilanci, dei regolamenti, degli strumenti di programmazione e degli atti già approvati. Non per esercizio accademico, ma perché senza questa base ogni promessa rischia di restare irrealizzabile.

L’Osservatorio opererà con un metodo pubblico e verificabile, attraverso:

la lettura e l’analisi di documenti ufficiali;

valutazioni motivate e accessibili;

domande pubbliche rivolte ai candidati;

la pubblicazione dei contributi sulla stampa locale e sui social.

Perché governare non significa raccontare la realtà, ma assumersi il peso delle decisioni che la cambiano”, conclude Cuzzola.