Ex Ricoveri Riuniti, Lucia Nucera: ‘Bene l’attenzione europea’

L’ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera, interviene sull’attenzione manifestata dall’europarlamentare Giusi Princi verso il progetto degli ex Ricoveri Riuniti, richiamando il percorso politico-amministrativo che ne ha accompagnato la realizzazione e il ruolo determinante del settore Welfare.

Questa occasione consente soprattutto di ricordare il valore di una precisa visione politica e amministrativa, che ha posto al centro dell’azione pubblica la dignità della persona, la tutela delle fragilità e il rafforzamento dei servizi sociali».

«Accolgo con soddisfazione l’interesse manifestato dall’onorevole Giusi Princi per il progetto degli ex Ricoveri Riuniti e la volontà di promuoverlo in Europa come esempio di buona pratica nelle politiche sociali. È certamente positivo che un’esperienza nata sul nostro territorio possa ottenere attenzione anche oltre i confini nazionali.

«Il progetto degli ex Ricoveri Riuniti affonda le proprie radici in un percorso avviato e sviluppato negli anni in cui ho avuto l’onore di ricoprire l’incarico di assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria. Un lavoro che abbiamo portato avanti con determinazione insieme all’intero settore Welfare, attraverso programmazione, progettazione e un costante impegno istituzionale.

Dietro questo risultato vi sono scelte amministrative, competenze professionali e il contributo prezioso di dirigenti, funzionari, assistenti sociali e operatori che hanno condiviso l’obiettivo di costruire risposte concrete ai bisogni delle persone anziane e più fragili.

Un percorso che ha trovato nelle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un sostegno fondamentale per il completamento dell’intervento».