Presenti le istituzioni sportive e civili: dal CONI Calabria, alla FIPAV regionale e provinciale. Tutte le dichiarazioni

Pioggia di folla, un teatro, il Francesco Cilea pieno, raggiante e festante. Un orgoglio continuo e costante che non si ferma dopo titoli su titoli a livello collettivo e individuale. Una carica immensa per la Domotek Volley di A2 e per tutto il mondo Sport Specialist, che si è presentato alla città in una serata a dir poco indimenticabile.

A condurre l’evento, il giornalista della Gazzetta del Sud, Francesco Iannello. Sul palco si sono alternati tutti i protagonisti del progetto: l’attività giovanile al centro, una B2 Femminile a marchio Puliservice d’impatto e la magica Serie A2 targata Domotek, pronta all’esordio domenica 18 ottobre alle ore 16 in casa del forte Pineto.

L’animo da matricola, ma con il rombo di una città che ha saputo accompagnare passo passo, sin dai primi passi in B, questa favola sportiva: una vera «Stella del Sud» sotto rete.

Le istituzioni presenti e le parole del direttore generale

Presente il Sindaco Cannizzaro, entusiasta di una platea così piena e coinvolta, insieme alle istituzioni sportive e civili: dal CONI Calabria, con il Presidente Tino Scopelliti, alla FIPAV regionale e provinciale.

Il Direttore Generale Marco Tullio Martino è il primo a salire sul palco:

«Siamo emozionatissimi come poche altre volte mi è capitato di essere. Essere arrivati qui non ci accontenta, non ci lascia sereni per quelle che sono le nostre ambizioni e i nostri progetti, per quello che vogliamo regalare alla città. Noi vogliamo partire da qui, continuare su questa strada, sperando che si possa andare ancora più avanti e più in alto, l’ambizione non manca. Con dei tifosi così calorosi e presenti, noi abbiamo il dovere di continuare a divertirci e far divertire questa meravigliosa città».

Polimeni, Cannizzaro e Laganà sul palco

Mister Polimeni, deus ex machina del progetto, sul palco dove, neanche qualche mese fa ha ricevuto la massima onorificenza cittadina, il San Giorgio D’Oro, è stato accolto da un diluvio di applausi, ha dichiarato:

«Avete riempito pure il Teatro Cilea, grazie! Fatemi ringraziare il sindaco Cannizzaro per essere stato al nostro fianco per l’organizzazione di questo evento. Ci hanno definito la società dei record, ma io correggo il tiro, siamo la città del record. Questa è la vittoria di società, giocatori, tifosi, sponsor e della città che è un unico comune denominatore con tutto il resto. I campionati come i trofei li vincono tutti, 7137 persone dentro un palazzetto le avete messe solo voi. E questa è Reggio Calabria. Vogliamo continuare a portare, a testa alta, il nome della nostra città in giro per l’Italia».

Il sindaco Francesco Cannizzaro non ha nascosto la grande soddisfazione:

«Non mi aspettavo tutto questo straordinario pubblico. Non c’è uno spazio vuoto: è sinonimo di credibilità di una realtà che ha regalato molto alla città e viceversa. Una reciprocità sulla quale basare il futuro. Il partenariato continuerà per tutta la stagione. Se siete d’accordo ritroverete sindaco e Amministrazione al vostro fianco fino a fine campionato. Ci vediamo la domenica al PalaCalafiore!».

Capitan Domenico Laganà, condottiero da sempre degli amaranto, non trattiene l’emozione:

«Grazie di essere qui, le emozioni sono tante. Ci stiamo preparando a un campionato difficilissimo, siamo pronti, lo staff e il mister hanno costruito un mix di giovani ed esperti. Vorrei ringraziare Davide Saitta che a 39 anni, dopo un brutto infortunio, si è messo ancora in gioco, ha fame e voglia di vincere».

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Ad introdurre la prima squadra, il cuore amaranto Alfredo Auspici, che ha intonato l’ormai famosissimo inno «Vola sopra la Rete, la Domotek», coinvolgendo l’intera platea.

Pellegrino e Gurnari: l’A2 dopo 38 anni e i 160 ragazzi del settore giovanile

Il Direttore Sportivo della Domotek, Cesare Pellegrino, unico reggino in nazionale, non ha nascosto l’emozione:

«Siamo riusciti a riempire il Cilea questa sera, una cosa che ci onora. Appena è finito lo scorso, glorioso, campionato, abbiamo iniziato a lavorare, eravamo di fretta, abbiamo finito l’anno per ultimi. Abbiamo lavorato con dirigenti e staff tecnico per allestire una squadra che ci faccia divertire, ma vogliamo stare tranquilli e fare un campionato all’altezza della categoria, della città, dei tifosi di Reggio e anche quelli che lavorano fuori Regione. Dopo 38 anni siamo riusciti a portare l’A2 in questa città, è un’emozione grande da parte mia, io c’ero l’ultima volta con la Jonica Agrumi, sono uno degli ultimi superstiti».

Il Direttore Tecnico Billy Gurnari ha parlato delle progettualità ad ampio raggio:

«Abbiamo una mission basata su due aspetti. Uno è quello tecnico, l’altro è quello sociale. Per l’aspetto tecnico l’obiettivo è far crescere i ragazzi dal punto di vista del gioco della pallavolo, rappresenta il futuro, si spera di trovare il Laganà del domani. Per quanto riguarda il sociale, quest’anno siamo arrivati a 160 ragazzi, 160 famiglie ci hanno scelto, ci hanno consegnato il bene più prezioso che hanno, i loro figli, ed è su questo che cercheremo di insistere e lavorare, per far crescere l’atleta e l’uomo».

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La serata ha presentato tutti i protagonisti del progetto Sport Specialist: il settore giovanile amaranto, la squadra femminile Puliservice impegnata nel campionato nazionale di Serie B2 ed ovviamente la prima squadra. Presentate le nuove maglie da gara, gli obiettivi stagionali e le tante novità davanti alle istituzioni cittadine e sportive.