Reggina: i tifosi votano il migliore in campo, questa volta è troppo facile

Nel grigiore delle ultime due giornate di campionato, con la Reggina capace di conquistare appena un punto, c’è una certezza che continua a distinguersi per rendimento, personalità e qualità delle prestazioni. È il giovanissimo Filippo Toscano, ormai diventato una pedina inamovibile nello scacchiere tattico di mister Marchionni. Anche contro la Vibonese, il classe 2008 è stato tra i protagonisti della formazione amaranto, confermando quanto di buono mostrato nelle precedenti uscite. Una prestazione di sostanza, impreziosita da una vera e propria perla tecnica: uno splendido sinistro dal limite dell’area che aveva regalato il momentaneo vantaggio alla Reggina, prima del pareggio firmato da Cosendey.

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Toscano conquista ancora i tifosi amaranto

Nonostante il momento poco brillante della squadra, Toscano continua a rappresentare una delle note più positive di questo avvio di stagione. Corsa, qualità, intraprendenza e soprattutto una sorprendente capacità di incidere anche in zona gol. Non sorprende, quindi, che i tifosi abbiano individuato proprio in lui il migliore in campo nel consueto sondaggio lanciato sulla pagina Facebook ufficiale della Reggina.

A comunicarlo è stata la stessa società amaranto: “Il secondo gol consecutivo al Granillo arriva grazie ad un gioiello di precisione e coordinazione. È Filippo Toscano il calciatore amaranto scelto dalla nostra community come MVP di Reggina-Vibonese”.

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Un riconoscimento che certifica la crescita del giovane esterno, sempre più protagonista di una Reggina che, dopo una partenza brillante, sta attraversando le prime difficoltà della stagione. In attesa che la squadra ritrovi gioco, brillantezza e risultati, Marchionni può ripartire da una delle certezze emerse in queste prime giornate: Filippo Toscano, il giovane che continua a convincere anche quando la squadra fatica.