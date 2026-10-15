TTG 2026, Calabria protagonista tra crescita del turismo e riconoscimenti

La Calabria chiude da protagonista la prima giornata del TTG Travel Experience. Dopo il taglio del nastro, lo stand Calabria Straordinaria ha aperto la Glass Room di “Diamo Voce alla Calabria” con l’intervista all’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese.

L’assessore ha illustrato i risultati di una strategia che punta su aeroporti e compagnie low cost, comunicazione e grandi eventi. Ha ricordato anche il piano strategico del turismo 2027-2029, costruito insieme a operatori, amministratori e cittadini, e i 110 milioni di euro stanziati per migliorare la qualità delle strutture alberghiere ed extralberghiere. Sono oltre 50 gli operatori partiti dalla Calabria per promuovere la propria offerta a Rimini.

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Collegamenti e crescita degli aeroporti

Spazio anche ai collegamenti, con Luciano Vigna, presidente di SACAL, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Nella Glass Room, Vigna ha raccontato la crescita del sistema aeroportuale calabrese, che nel 2026 registra l’11,6% di passeggeri in più. Nel corso della giornata è intervenuta inoltre Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT S.p.A. – Agenzia Nazionale del Turismo, la società incaricata di promuovere l’immagine e l’offerta turistica dell’Italia nel mondo: una presenza che conferma l’attenzione nazionale verso il percorso di crescita della Calabria.

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“La narrazione della Calabria – ha spiegato il direttore generale del dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale, Roberto Cosentino – è cambiata radicalmente dal 2021, da quando il presidente Occhiuto ha iniziato a parlare di Calabria fuori dai nostri confini. Dare voce a chi parla della Calabria, a chi la conosce, a chi la frequenta e a chi vuole investire è quel plus che può far crescere ancora il territorio, perché la consapevolezza porta anche la voglia di investire, non solo di crederci. In questi mesi, girando la Calabria, ho visto tante realtà che hanno voglia di esserci e di sentirsi territorio e comunità: è proprio un sentirsi orgogliosamente Calabria. Stiamo lavorando sempre di più insieme, tra dipartimenti, assessorati e istituzioni, e questo lavoro è un moltiplicatore di presente e di futuro. Vogliamo che chi conosce la Calabria diventi capace di parlarne con il cuore, attraversandola e non solo sognandola”.

I premi a Tropea e Reggio Calabria

La giornata ha portato anche un doppio, importante riconoscimento. Tropea ha conquistato il Premio “Italia Destinazione Digitale” per il maggior incremento del valore turistico tra le mete balneari, superando concorrenti come le Isole Egadi e Lampedusa. Reggio Calabria è stata premiata come “Destinazione Emergente”. Il premio celebra le destinazioni italiane che si distinguono per performance economiche, reputazione online, percezione dell’offerta ricettiva e crescita del brand turistico.

A ritirare il premio per la Perla del Tirreno è stata Greta Trecate, assessore comunale con delega a Turismo, Marketing, Eventi e Rapporti Internazionali. Accanto a lei c’erano l’assessore Calabrese e il direttore del dipartimento Turismo, Roberto Cosentino. I due riconoscimenti confermano l’efficacia del lavoro di promozione, innovazione e digitalizzazione portato avanti in questi anni, che colloca la Calabria tra le mete più apprezzate del panorama italiano e internazionale.

Le parole dell’assessore Calabrese