Festa al Calopinace, Laganà: ‘I problemi di una città non si risolvono smettendo di farla vivere’

“Si chiama benaltrismo! I problemi di una città non si risolvono smettendo di farla vivere. Sanità, disagio sociale e difficoltà economiche meritano, e sono certo che ce le avranno, risposte serie ma non hanno nulla a che vedere con il diritto di una comunità ad avere anche cultura, musica, socialità e momenti di aggregazione”.

Inizia così il post sui canali social di Alessandro Laganà di CNA Reggio Calabria, che replica alle polemiche sull’evento musicale previsto domenica al ponte Calopinace.

“Non scrivo per difendere il sindaco e i consiglieri perchè non ne hanno bisogno ma scrivo per coerenza, perchè ho sempre difeso le mie idee mettendoci la faccia e trovo assurdo leggere certi commenti perchè penso che una città possa e debba fare più cose contemporaneamente. Quindi vi chiedo: cosa suggerite? dovremmo forse smettere di organizzare qualsiasi evento finché nel mondo esisterà un problema più grave?! Il fatto che esistano problematiche, per altro ataviche e che non scopriamo di certo oggi, non rende inutili tutte le altre cose…tutto questo, cari miei leoni da tastiera, si chiama benaltrismo! È veramente impensabile il ragionamento secondo cui una città dovrebbe smettere di vivere finché non avrà risolto ogni problema”.

Il nuovo ponte e l’evento musicale con i dj di Reggio Calabria

“Inoltre, non si tratta di una seconda inaugurazione ma semplicemente dell’utilizzo immediato di un’area da poco riqualificata grazie all’apertura del nuovo ponte che auspichiamo possa diventare un punto di aggregazione per la città, per noi giovani e non, dove poter passare delle ore di felicità grazie alla musica di tutti i djs locali…come fate a trovare qualcosa di sbagliato in questo? Parlo a nome di promoters e djs sottolineando che le prestazioni di tutti saranno completamente gratuite perchè lo facciamo esclusivamente per la nostra comunità. Staremo insieme mettendo a disposizione la nostra passione e competenza sposando un progetto e una visione da noi tutti condivisa. Parlo a nome della mia associazione di categoria esprimendo apprezzamento per la possibilità, tramite manifestazione di interesse, che avranno le imprese dotate di food track a poter partecipare alla festa”.

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