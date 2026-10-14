‘4 Mense’, Calabrese imita Cannizzaro: ‘Andremo alla scoperta della peggiore mensa di Reggio’
"Ma attenzione perché il mio voto può sempre confermare o ribaltare il risultato. Evidentemente" la satira del comico reggino
14 Ottobre 2026 - 17:58 | di Redazione
La questione della qualità delle mense scolastiche a Reggio Calabria finisce al centro della satira web con l’ultimo esilarante video firmato dall’attore e imitatore Gennaro Calabrese.
«Amici e amiche di Reggio Calabria, un saluto dal vostro Ciccio In-Borghese e benvenuti ad una nuova puntata di “4 Mense”. Andremo alla scoperta della peggiore mensa di Reggio Calabria».
Attraverso una parodia pungente, l’artista reggino ha messo nel mirino i recenti sopralluoghi a sorpresa e i reel diffusi sui social dal sindaco Francesco Cannizzaro, impegnato in prima persona nelle verifiche dei pasti serviti ai bambini delle scuole cittadine.
Lo sketch ironizza sul clamore mediatico
Nel filmato di Calabrese, il sindaco veste i panni del noto conduttore Alessandro Borghese, trasformando l’ispezione tra i banchi in uno sketch comico che ironizza sulla forte presenza mediatica e sul clamore politico che sta accompagnando la vicenda.
«Pasta ‘mpaddata, vermicelli nei vermicelli, bastoncini sicchi e broccoli “passati”? Alzando la cloche andremo a dare un voto da 1 a 10 al servizio, al menù e pure al conto, visto che e considerato che per molti bambini convenzionati a mensa la paghiamo noi del Comune. Ma attenzione perché il mio voto può sempre confermare o ribaltare il risultato. Evidentemente».
Per visualizzare il video di Gennaro Calabrese cliccare sul seguente LINK.
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