‘4 Mense’, Calabrese imita Cannizzaro: ‘Andremo alla scoperta della peggiore mensa di Reggio’

La questione della qualità delle mense scolastiche a Reggio Calabria finisce al centro della satira web con l’ultimo esilarante video firmato dall’attore e imitatore Gennaro Calabrese.

«Amici e amiche di Reggio Calabria, un saluto dal vostro Ciccio In-Borghese e benvenuti ad una nuova puntata di “4 Mense” . Andremo alla scoperta della peggiore mensa di Reggio Calabria».

Attraverso una parodia pungente, l’artista reggino ha messo nel mirino i recenti sopralluoghi a sorpresa e i reel diffusi sui social dal sindaco Francesco Cannizzaro, impegnato in prima persona nelle verifiche dei pasti serviti ai bambini delle scuole cittadine.

Nel filmato di Calabrese, il sindaco veste i panni del noto conduttore Alessandro Borghese, trasformando l’ispezione tra i banchi in uno sketch comico che ironizza sulla forte presenza mediatica e sul clamore politico che sta accompagnando la vicenda.

«Pasta ‘mpaddata, vermicelli nei vermicelli, bastoncini sicchi e broccoli “passati”? Alzando la cloche andremo a dare un voto da 1 a 10 al servizio, al menù e pure al conto, visto che e considerato che per molti bambini convenzionati a mensa la paghiamo noi del Comune. Ma attenzione perché il mio voto può sempre confermare o ribaltare il risultato. Evidentemente».