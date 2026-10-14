A Reggio il convegno della Camera di Commercio su sostenibilità ed economia del territorio

Si è svolto nella giornata di ieri, martedì 13 ottobre 2026, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “Profitto e impatto: una nuova idea di impresa”. L’evento ha acceso i riflettori su un paradigma economico sempre più centrale per il rilancio competitivo e sostenibile del tessuto imprenditoriale locale: il modello della Società Benefit, capace di coniugare gli obiettivi di profitto con la responsabilità sociale e la creazione di valore condiviso per il territorio.

Promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e dall’Azienda Speciale IN.FORM.A., in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Si.Camera e il Servizio Nuove Imprese (SNI) e con il rilascio dei crediti formativi da parte dell’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Reggio Calabria, l’appuntamento ha visto la presenza e il coinvolgimento di istituzioni, accademici, professionisti ed economisti.

I saluti istituzionali

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, di Eleonora Gualtieri di Invitalia in rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Filomena Iatì, Assessore alle Attività produttive e Innovazione tecnologica del Comune di Reggio Calabria, e di Fabio Mulonia, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

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Nella sessione tecnica, Natina Crea, Segretario Generale della Camera di Commercio e Conservatore, ha illustrato i percorsi di orientamento dedicati ai giovani e le procedure di iscrizione al Registro Imprese per le Società Benefit, disciplinate in Italia dalla legge di stabilità 2016. Successivamente, Ottavio Irtolo (Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria) ha analizzato il quadro e i dettagli della normativa italiana inerente alle Società Benefit. A seguire, l’intervento accademico di Salvatore Lopreiato dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha approfondito gli aspetti gestionali e strategici del modello Benefit, evidenziando l’equilibrio tra profitto finanziario e beneficio comune.

Spazio di rilievo è stato dato alle concrete esperienze del territorio della Città Metropolitana grazie alle testimonianze dirette di Angela Chirico (Agrumaria Società Benefit) e Mariacristina Costantino (Soseteg S.p.A. Società Benefit), che hanno raccontato come l’integrazione dell’impatto sociale ed ecologico nella strategia aziendale rappresenti oggi una leva fondamentale di innovazione e competitività e soprattutto di attrazione e retention dei talenti e dei giovani.

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Le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Fabio Mammoliti, Presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A. Il dibattito è stato moderato da Monica Onori, Funzionaria di Si.Camera – Sistema Camerale Servizi.

L’evento ha confermato l’impegno del sistema camerale nel sostenere le imprese locali nel percorso verso la sostenibilità, fornendo strumenti informativi e di supporto strategico per guidare l’evoluzione del tessuto produttivo calabrese verso modelli aziendali sempre più etici, moderni ed orientati al futuro che mettano al centro le persone e le competenze soprattutto dei più giovani.