Festival delle migrazioni: a Reggio al via la winter edition con il tema ‘Restanza e migrazioni’
Tre giorni di eventi e testimonianze dirette nei comuni di Laganadi, S. Alessio e Campo Calabro
09 Dicembre 2025 - 06:30 | Comunicato Stampa
Inizia oggi martedì 9 dicembre 2025 presso la Sala F. Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, la quarta edizione del Festival delle Migrazioni Winter Edition. Quest’anno l’evento ha come tema “Restanza e Migrazioni“.
L’iniziativa, promossa e organizzata da Associazione Coopisa, in collaborazione con Re.Co.Sol e The Last 20, si svolgerà presso i comuni ospitanti alcuni dei progetti SAI (Sistema di accoglienza a integrazione) gestiti dall’Associazione Coopisa : Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Campo Calabro.
Il Festival nasce con l’obiettivo di offrire una lettura ampia e umana dei fenomeni migratori, intrecciando analisi geopolitiche, testimonianze dirette e prospettive sociali. Attraverso incontri, dialoghi e contributi di esperti provenienti da università, reti solidali e contesti internazionali, verranno affrontate le trasformazioni in corso nelle politiche di asilo, gli effetti delle crisi umanitarie e il ruolo dei territori nell’accoglienza diffusa. Importante risalto avranno le testimonianze dei beneficiari dei progetti di accoglienza, che restituiscono il senso concreto del “fare comunità“.
Dagli approfondimenti all’arte: il cuore pulsante del Festival
Accanto agli approfondimenti, un ulteriore spazio sarà dedicato al linguaggio dell’arte : installazioni, performance e interventi di artisti contemporanei accompagneranno il percorso del Festival. Gli eventi serali, poi, rappresenteranno il cuore pulsante del Festival, trasformando ogni giornata in un momento di incontro, partecipazione e condivisione attraverso musica, teatro e narrazioni dal vivo.
Il presidente Coopisa Luigi Giuseppe De Filippis ha sottolineato la visione dell’evento:
“Il Festival delle Migrazioni quest’anno vuole essere più di una serie di eventi – afferma il presidente Coopisa Luigi Giuseppe De Filippis – vuole essere un’occasione per rafforzare la rete territoriale, valorizzare le esperienze di solidarietà presenti nella regione e offrire alla cittadinanza strumenti per comprendere un mondo in movimento, dove le storie individuali diventano chiavi di lettura del presente”.
Il Festival è patrocinato dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’evento si svolge con il supporto di Banca Etica.
Le sessioni e il programma del Festival
Ecco il programma completo delle sessioni del Festival:
- 9 DICEMBRE 2025
- Ore 17:30 Sala F. Monteleone Consiglio Regionale della Calabria: Presentazione del Festival: “Restanza e migrazioni”
- 10 DICEMBRE 2025
- Ore 16:00 Sala Consiliare Comune di Laganadi (RC): Convegno Restare per Rinascere: il Sud come frontiera di ritorno
- Ore 21 Sala Consiliare Comune di Laganadi (RC): Proiezione del docufilm “Sono le nostre orme il sentiero” (produzione RECOSOL)
- 11 DICEMBRE 2025
- Ore 16:00 Antico Frantoio Calabrò S. Alessio in Aspromonte (RC): Convegno Nessun luogo è lontano: poteri, crisi e responsabilità taciute
- Ore 21 Antico Frantoio Calabrò S. Alessio in Aspromonte (RC): Spettacolo teatrale “ArMO” a cura della compagnia Ucrìu di Reggio Calabria
- 12 DICEMBRE 2025
- Ore 17:00 Auditorium “Scopelliti” Campo Calabro (RC): Convegno Crisi umanitarie, frontiere, diritti: il volto umano delle migrazioni
- Ore 21:00 Auditorium “Scopelliti” Campo Calabro (RC): Concerto di chiusura: KENTO E DJ FUZZTEN LIVE “Un viaggio tra parole, musica e impegno sociale”