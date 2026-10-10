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Reggio, fulmine colpisce una cabina elettrica: disservizi idrici nella zona sud

Squadre Sorical al lavoro per ripristinare la piena operatività del sistema

10 Ottobre 2026 - 11:31 | Comunicato stampa

Reggio, fulmine colpisce una cabina elettrica: disservizi idrici nella zona sud

Un grave danno si è verificato nel campo pozzi Miniera, dove la caduta di un fulmine ha provocato il danneggiamento dell’interruttore generale della cabina elettrica, determinando l’interruzione dell’alimentazione dell’impianto.

Disservizi ad Arangea, Miniera e Contrada Gagliardi

Il guasto sta causando disservizi nelle zone di Arangea, Miniera e Contrada Gagliardi. Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività del sistema.

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