Reggio, a palazzo San Giorgio il giuramento di nove capitreno

Si è svolta questa mattina, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la solenne cerimonia di giuramento di nove nuovi Capitreno di Trenitalia. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e della responsabile Equipaggi di Trenitalia, Caterina Costantino.

Durante la cerimonia, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha rivolto un sentito messaggio di incoraggiamento ai nuovi Capitreno:

«Inizia per voi un nuovo percorso lavorativo, ma anche un nuovo percorso di vita, quindi da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale tanti auguri e un grosso in bocca al lupo. Siete arrivati a questo punto dopo sacrifici, studio e anche con il sostegno delle vostre famiglie. Che questo sia un punto di partenza e non di arrivo, perché è importante per ognuno di noi puntare sempre a migliorarsi e mettersi in discussione. All’interno della grande famiglia delle ferrovie italiane, provate a farvi strada. Voi oggi rappresentate il nostro Paese e un settore che storicamente è stato molto importante per il Mezzogiorno. Lo dico – ha concluso Falcomatà – perché vengo da una famiglia di ferrovieri, due miei zii hanno lavorato in Ferrovie, quindi so cosa significa e la soddisfazione che si ha nel farne parte».